Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil: onde assistir e horário

Depois de uma quinta fase emocionante, a Copa do Brasil terá pela frente as oitavas de final. Assim, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza, nesta terça-feira (26), às 11h (de Brasília), em sua sede, o sorteio. Ela, então, define os confrontos e mandos de campo desta fase do torneio nacional. Dessa forma, o evento terá a transmissão do canal da CBF TV, no Youtube.

Nesse sentido, há 16 clubes vivos na briga pelo título. Entre eles, Atlético-MG, Athletico-PR, Chapecoense, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Remo, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória.

Nesta fase, as equipes estarão no mesmo pote e poderá enfrentar qualquer um dos quinze adversários sem qualquer restrição de divisão. Após a definição dos confrontos, a entidade realizará o sorteio dos mandos de campo.

Vale destacar que os jogos de ida das oitavas de final serão entre 1º e 2 de agosto, enquanto as partidas de volta estão programadas para 5 e 6 de agosto. Em seguida, as quartas serão nas semanas de 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta), enquanto as semifinais acontecem entre 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta). A decisão está marcada para o dia 6 de dezembro, novamente em jogo único.

Por fim, Bahia, Botafogo, Coritiba, Bragantino, Flamengo e São Paulo foram os clubes da Série A eliminados na quinta fase da competição. Por outro lado, Juventude e Fortaleza são os times da Série B na próxima etapa.

Veja a premiação da Copa do Brasil Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Final (vice-campeão): R$ 34 milhões

Final (campeão): R$ 78 milhões

Datas-bases da da Copa do Brasil 2026

Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta);

Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta);

Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta);

Final: 6 de dezembro (jogo único).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.