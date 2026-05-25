Conselho do São Paulo marca votação que pode afastar presidente do órgão

O Conselho Deliberativo do São Paulo definiu a data da votação que pode resultar no afastamento preventivo de Olten Ayres da presidência do órgão por até 120 dias. A reunião extraordináriaestá marcada para 1º de junho, às 18h30, após decisão comunicada aos conselheiros no último sábado.

Inicialmente, a análise estava prevista para 12 de maio. No entanto, a sessão acabou suspensa por decisão de João Farias, vice-presidente do Conselho, após um pedido de “suscitação de dúvida estatutária e regimental”, que questionava a interpretação adotada para a convocação do encontro.

Poucos dias depois, em 14 de maio, Olten Ayres optou por se afastar temporariamente da presidência do Conselho. A medida acabou sendo tomada em conjunto com João Farias e Antonio Maria Patiño, presidente da Comissão de Ética.

O acordo firmado entre as partes estabeleceu um prazo para que Olten apresentasse sua defesa antes da retomada da votação. Dessa forma, o dirigente ganhou tempo para se manifestar formalmente antes da conclusão do parecer que será levado ao colegiado.

Nas últimas semanas, a nova defesa tramitou internamente na Comissão de Ética, embora ainda não tenha sido apreciada oficialmente pelos conselheiros.

A briga política no São Paulo

O processo contra Olten Ayres acabou sendo aberto após um pedido protocolado pelo presidente do clube, Harry Massis, em abril. A acusação é de suposta gestão temerária. No começo deste mês, a Comissão de Ética recomendou o afastamento preventivo do dirigente enquanto apura possíveis irregularidades administrativas.

A origem do embate está ligada a divergências sobre uma proposta de reforma estatutária no clube. Em dezembro de 2025, o então presidente Julio Casares apresentou um projeto para alterar o estatuto e reduzir a exigência de quórum qualificado em decisões estruturais, como uma eventual transformação do clube em SAF, a criação de empresa ou a separação entre futebol e clube social. Desde então, a crise política acabou sendo instaurada dentro do Tricolor.

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