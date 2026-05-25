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Conselho do São Paulo marca votação que pode afastar presidente do órgão

Conselho do São Paulo marca votação que pode afastar presidente do órgão
Conselho do São Paulo marca votação que pode afastar presidente do órgão -

O Conselho Deliberativo do São Paulo definiu a data da votação que pode resultar no afastamento preventivo de Olten Ayres da presidência do órgão por até 120 dias. A reunião extraordináriaestá marcada para 1º de junho, às 18h30, após decisão comunicada aos conselheiros no último sábado.

Inicialmente, a análise estava prevista para 12 de maio. No entanto, a sessão acabou suspensa por decisão de João Farias, vice-presidente do Conselho, após um pedido de “suscitação de dúvida estatutária e regimental”, que questionava a interpretação adotada para a convocação do encontro.

Poucos dias depois, em 14 de maio, Olten Ayres optou por se afastar temporariamente da presidência do Conselho. A medida acabou sendo tomada em conjunto com João Farias e Antonio Maria Patiño, presidente da Comissão de Ética.

O acordo firmado entre as partes estabeleceu um prazo para que Olten apresentasse sua defesa antes da retomada da votação. Dessa forma, o dirigente ganhou tempo para se manifestar formalmente antes da conclusão do parecer que será levado ao colegiado.

Nas últimas semanas, a nova defesa tramitou internamente na Comissão de Ética, embora ainda não tenha sido apreciada oficialmente pelos conselheiros.

A briga política no São Paulo

O processo contra Olten Ayres acabou sendo aberto após um pedido protocolado pelo presidente do clube, Harry Massis, em abril. A acusação é de suposta gestão temerária. No começo deste mês, a Comissão de Ética recomendou o afastamento preventivo do dirigente enquanto apura possíveis irregularidades administrativas.

A origem do embate está ligada a divergências sobre uma proposta de reforma estatutária no clube. Em dezembro de 2025, o então presidente Julio Casares apresentou um projeto para alterar o estatuto e reduzir a exigência de quórum qualificado em decisões estruturais, como uma eventual transformação do clube em SAF, a criação de empresa ou a separação entre futebol e clube social. Desde então, a crise política acabou sendo instaurada dentro do Tricolor.

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