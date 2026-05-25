Zé Rafael pede para treinar separado e fica próximo de deixar o Santos

O ciclo de Zé Rafael no Santos está próximo do fim. Fora dos planos da comissão técnica comandada por Cuca, o volante solicitou para treinar separado do restante do elenco e deve definir seu futuro durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo.

O pedido acabou sendo aceito pela diretoria no fim da última semana. Desde então, o jogador passou a realizar atividades à parte no CT Rei Pelé, reforçando o cenário de uma saída iminente. A informação inicial foi divulgada pelo portal “De Olho no Peixe”.

Sem espaço no grupo principal, Zé Rafael sequer apareceu entre os relacionados nas últimas cinco partidas do Peixe. O afastamento esportivo acelerou as conversas para uma definição sobre o destino do atleta, que tem contrato com o clube, mas não deve permanecer para a sequência da temporada.

Aliás, antes da paralisação do calendário, o Santos ainda terá dois compromissos importantes. Nesta terça-feira (26/5), o Peixe recebe o Deportivo Cuenca, às 21h30, na Vila Belmiro, pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois, no sábado, volta ao mesmo palco para enfrentar o Vitória, em duelo importante na luta para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A tendência, porém, é que Zé Rafael não participe de nenhuma dessas partidas.

Outras saídas do Santos

Além do volante, o Santos também pode promover outras mudanças no elenco durante a janela do meio do ano. Afinal, nomes como Mayke, Zé Ivaldo e Tomás Rincón aparecem entre os atletas com futuro indefinido.

Contratado com expectativa de reforçar o meio-campo santista, Zé Rafael participou de 12 partidas em 2026. Foram quatro atuações como titular, oito saindo do banco e um gol marcado. Assim, a trajetória do jogador na Santos parece cada vez mais próxima do fim.

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