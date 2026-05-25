Flamengo x Cusco (PER): onde assistir, escalações e arbitragem

A fase de grupos da Libertadores 2026 está chegando ao fim. E, nesta terça-feira (26/5), é dia do atual tetracampeão Flamengo se despedir do Grupo A. Líder da chave com 13 pontos, o Rubro-Negro encara o Cusco (PER) a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo que pode marcar a liderança geral para a equipe carioca. Veja, então, informações sobre esta partida decisiva pela principal competição da América do Sul.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN pela TV fechada e Disney+ pelo streaming.

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Como chega o Flamengo

Líder do Grupo A com 13 pontos, o Flamengo tem boas chances de se garantir como o melhor dos 16 classificados às oitavas, o que garantiria a condição de mandante para os jogos de volta em todas as fases de mata-mata. Para isso, precisa vencer e não ter seu saldo superado pelos dois outros times que também possuem 13 pontos no momento (Rivadavia, do Grupo C, e Rosário Central, do Grupo H). Isso porque o Rubro-Negro tem saldo de nove, o mesmo do Rosário e dois a mais que o Rivadavia. Ou seja, se vencer o Cusco por 1 a 0 e o Rosário bater o Independiente del Valle (EQU) por três gols de diferença, ficaria abaixo dos argentinos no cômputo geral.

Para este confronto, porém, Leonardo Jardim tem um novo desfalque. Trata-se do volante Jorginho, que sofreu uma fratura no dedão do pé direito durante a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (23/5), no Maracanã. Giorgian de Arrascaeta, recuperando-se de lesão na clavícula direita, também fica fora. Já Danilo, que se ausentou contra o Verdão por cumprir suspensão no Brasileirão, pode voltar ao time. Como o Flamengo tem o jogo de sábado (30/5) contra o Coritiba já sem seus convocados, difícil imaginar que Jardim vá com um time totalmente reserva para este confronto, fazendo controle de carga apenas nos jogadores mais desgastados.

Como chega o Cusco

Já o Cusco chega única e exclusivamente para cumprir tabela em sua primeira campanha de Libertadores desde 2019 – na ocasião, aliás, ainda sob o nome de Real Garcilaso. Afinal, a equipe peruana chega para a última rodada como uma das quatro equipes que não venceu na fase de grupos. Assim, soma apenas um ponto em cinco partidas.

Dessa forma, com somente um ponto, não pode sequer alcançar o terceiro colocado Estudiantes (ARG), ficando fora até mesmo de briga por vaga na Copa Sul-Americana. O técnico Alejandro Orfila não possui desfalques, o que significa que ele deve levar o que tem de melhor a campo.

FLAMENGO x CUSCO (PER)

Copa Libertadores 2026 – Fase de grupos – 6ª rodada Grupo A

Data e horário: 26/5/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, De la Cruz (Saúl) e Lucas Paquetá; Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

CUSCO: Pedro Díaz; Zevallos, Fuentes, Choi e Bolivar; Valenzuela, Colitto, Manzaneda, Colman e Soto; Juan Tévez. Técnico: Alejandro Orfila.

Árbitro: José Javier Burgos (URU)

Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Onde assistir: ESPN e Disney+





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