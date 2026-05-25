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Fluminense deve ter retorno de dupla em decisão pela Libertadores

Zubeldía teve outras boas notícias, além da participação de Martinelli

Fluminense deve ter retorno de dupla em decisão pela Libertadores
Fluminense deve ter retorno de dupla em decisão pela Libertadores -

O Fluminense se prepara, no CT Carlos Castilho. para o duelo decisivo com o La Guaira nesta quarta-feira (27), que vale vaga nas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. Nesse sentido, o técnico Zubeldía teve outras boas notícias, além da participação de Martinelli na atividade, que foram as presenças do meia Savarino e do atacante Canobbio no treino. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que a dupla não viajou para o jogo contra o Mirassol. Isso ocorreu em virtude do alto risco de lesão em função da sequência de jogos pelo time tricolor. Internamente, o clube carioca entendeu que eles deveriam ser poupados para evitar qualquer contusão ou problemas físicos.

Titular da equipe do técnico argentino, o venezuelano acumulava oito partidas seguidas. Antes do jogo com o Mirassol, a última vez em que ele não entrou em campo foi no confronto com o Operário-PR, pela Copa do Brasil. No momento, ele soma 25 jogos na temporada, cinco gols e três assistências.

O uruguaio, por sua vez, também tem 25 jogos no ano, com cinco gols e duas assistências. Ele chegou a ficar de fora do duelo com  o Vitória, há duas semanas, mas esteve na lista do Uruguai na última Data-Fifa.

Por fim, para avançar às oitavas de final da Libertadores, o Fluminense terá que vencer o La Guaira, no Maracanã. Além disso, precisa contar com uma derrota ou empate do Bolívar diante do Rivadavia. Os jogos ocorrem no mesmo dia e horário.

 

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