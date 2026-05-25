Fluminense deve ter retorno de dupla em decisão pela Libertadores

O Fluminense se prepara, no CT Carlos Castilho. para o duelo decisivo com o La Guaira nesta quarta-feira (27), que vale vaga nas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. Nesse sentido, o técnico Zubeldía teve outras boas notícias, além da participação de Martinelli na atividade, que foram as presenças do meia Savarino e do atacante Canobbio no treino. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que a dupla não viajou para o jogo contra o Mirassol. Isso ocorreu em virtude do alto risco de lesão em função da sequência de jogos pelo time tricolor. Internamente, o clube carioca entendeu que eles deveriam ser poupados para evitar qualquer contusão ou problemas físicos.

Titular da equipe do técnico argentino, o venezuelano acumulava oito partidas seguidas. Antes do jogo com o Mirassol, a última vez em que ele não entrou em campo foi no confronto com o Operário-PR, pela Copa do Brasil. No momento, ele soma 25 jogos na temporada, cinco gols e três assistências.

O uruguaio, por sua vez, também tem 25 jogos no ano, com cinco gols e duas assistências. Ele chegou a ficar de fora do duelo com o Vitória, há duas semanas, mas esteve na lista do Uruguai na última Data-Fifa.

Por fim, para avançar às oitavas de final da Libertadores, o Fluminense terá que vencer o La Guaira, no Maracanã. Além disso, precisa contar com uma derrota ou empate do Bolívar diante do Rivadavia. Os jogos ocorrem no mesmo dia e horário.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook