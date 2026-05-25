Flamengo punirá Carrascal pela terceira vez em 2026

O meia Jorge Carrascal receberá mais uma punição por parte da diretoria do Flamengo. Aniversariante desta segunda-feira (25/5), o colombiano, convocado para a Copa do Mundo, levará a terceira multa na temporada após levar vermelho direto na partida contra o Palmeiras, no último sábado (23/5), pelo Brasileirão.

Segundo informações do “ge”, o Rubro-Negro entende que Carrascal prejudicou a equipe, recebendo mais uma punição da diretoria. Esta é a terceira expulsão do jogador em 2026, sendo a segunda no Brasileirão. A primeira foi pela Supercopa do Brasil, dia 1º de fevereiro, em derrota para o Corinthians, por cotovelada em Breno Bidon, ainda no primeiro tempo. Depois, contra o Fluminense, o Flamengo vencia por 2 a 1 e sofria pressão quando o colombiano acertou tesoura por trás em Guga, recebendo novo vermelho direto.

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O terceiro, então, veio contra o Palmeiras, mas em momento ainda mais delicado. Afinal, levantou demais o pé e acertou o rosto de Murilo, do Palmeiras, ainda aos 20′ minutos. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) aplicou o vermelho direto, deixando o Flamengo com um a menos por pelo menos 70 minutos. Assim, Carrascal tem o mesmo número de cartões vermelhos do que de gols (três) no ano.

No último domingo (25/5), aliás, comemorou seu aniversário de 28 anos com uma festa em seu condomínio no Rio de Janeiro. Insatisfeita com a passagem do jogador pela Gávea, uma torcida organizada do Flamengo apareceu do lado de fora de sua casa visando cobrar o atleta por mais uma expulsão na temporada.





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