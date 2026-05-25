Corinthians retoma treinos e pode poupar titulares contra o Platense pela Libertadores

Após a vitória sobre o Atlético-MG, no último domingo (24/5), pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (25/5) no CT Joaquim Grava e iniciou a preparação para o duelo contra o Platense, da Argentina, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida acontece na quarta-feira (27/5), às 21h30, na Neo Química Arena.

A comissão técnica liderada por Fernando Diniz separou o elenco em dois grupos na reapresentação. Os atletas que começaram a partida contra o Atlético-MG permaneceram na parte interna do CT, onde realizaram atividades regenerativas.

Enquanto isso, os reservas e os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos foram a campo para um treinamento coletivo. Para completar as equipes, integrantes das categorias de base participaram da atividade.

Com a liderança do grupo já assegurada e a vaga nas oitavas de final garantida, a tendência é que Diniz aproveite o confronto para administrar o desgaste físico do elenco. A possibilidade de preservar alguns titulares ganhou força, principalmente pela proximidade do último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo.

No sábado, o Corinthians encara o Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida é vista como prioridade no clube, que ainda busca se afastar da parte inferior da tabela.

Atualmente, o time alvinegro ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos. Assim, quer ampliar a vantagem para a zona de rebaixamento antes da interrupção do calendário.

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