Veja os “brasileiros” que não foram convocados pela Colômbia para a Copa do Mundo

Considerada por muitos uma das seleções mais talentosas do continente, a Colômbia divulgou nesta segunda-feira a sua lista dos 26 nomes convocados para disputar a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

Como era de se esperar, a lista conta com nomes bastante conhecidos do futebol brasileiro como o de James Rodríguez, ex-São Paulo, e de Jhon Arias, ex-Fluminense e atualmente no Palmeiras.

Para além de Arias, outros três jogadores do futebol brasileiro também foram convocados para a Copa do Mundo pelo técnico Néstor Lorenzo. Jorge Carrascal, do Flamengo, foi um destes nomes, além de Andrés Gómez, do Vasco. Fecha a lista de “brasileiros”, Juan Camilo Portilla, do Athletico.

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No entanto, outros nove jogadores “brasileiros” que estavam na pré-lista ficaram de fora da lista final de Néstor Lorenzo para a Copa do Mundo. Veja a lista:

Kevin Viveros – atacante do Athletico-PR

Artilheiro do Brasileirão com 10 gols em 17 rodadas, o atacante Kevin Viveros, do Athletico-PR, não foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026. Aos 26 anos, o jogador vivia a expectativa de finalmente ser convocado para vestir a camisa da Colômbia. Contudo, nem mesmo os gols marcados no Brasileirão foram suficientes para Néstor Lorenzo.

Steven Mendoza – atacante do Athletico-PR

Companheiro de ataque de Kevin Viveros no Athletico, Mendoza também vive uma grande fase em 2026 – com cinco gols no Brasileirão – mas não foi suficiente para impressionar o técnico Néstor Lorenzo. Apesar da boa fase e de estar na pré-lista, Mendoza não é convocado pela seleção desde 2019.

Jordan Barrera – meia-atacante do Botafogo

Autor do gol de empate do Botafogo contra o São Paulo no último sábado, no MorumBIS, o meia-atacante Jordan Barrera também estava na pré-lista de convocação, mas acabou não sendo chamado por Néstor Lorenzo. Com apenas 20 anos, Barrera é uma das grandes promessas do futebol colombiano e é figurinha carimbada nas convocações da base, mas ainda não deu o passo para o profissional.

Johan Rojas – meia-atacante do Vasco

Contratado pelo Vasco no início desta temporada, o meia-atacante Johan Rojas também estava na pré-lista da Colômbia para a Copa do Mundo, mas acabou ficando de fora da lista final. Apesar de nunca ter sido convocado para a seleção principal, Rojas tem passagem por seleções de base e recentemente assumiu a camisa 10 do Vasco, sendo titular com Renato Gaúcho.

Carlos Cuesta – zagueiro do Vasco

Outro jogador do Vasco que estava na pré-lista e que não foi chamado é o zagueiro Carlos Cuesta. Ao contrário de Rojas, Cuesta participou de boa parte do ciclo das Eliminatórias para esta Copa do Mundo e disputou a Copa América de 2024 pela seleção colombiana. No entanto, foi preterido pelo técnico Néstor Lorenzo.

Sebástian Gómez – meia do Coritiba

Um dos principais destaques da boa campanha do Coritiba nesta temporada, o meia Sebas Gómez esteve na pré-lista, mas não foi convocado para disputar a Copa de 2026. Sebas tem sido peça-chave do Coxa no Brasileirão, mas não é convocado pela Colômbia desde 2023.

Rafael Borré – atacante do Internacional

Outro atacante que atua no futebol brasileiro e ficou de fora da lista final é Rafael Borré. Ao contrário de Viveros, Borré vinha sendo figurinha carimbada nas convocações da Colômbia. Participando de muitos jogos da equipe no ciclo, disputando Copa América e as Eliminatórias. Nesta temporada pelo Inter, marcou nove gols. No entanto, o atacante colorado ficou de fora da lista final, sendo preterido por Cucho Hernández, do Bétis-ESP.

Johan Carbonero – atacante do Internacional

Assim como Borré, Carbonero é outro jogador do Internacional que foi preterido da lista final para a Copa do Mundo pelo técnico Néstor Lorenzo. Apesar de ter deixado uma boa impressão ao marcar dois gols nos únicos dois jogos em que foi testado na seleção em 2025, o jogador do Internacional perdeu espaço e sequer foi convocado em 2026. Sendo assim, ficou de fora da lista final.

Neyser Villarreal – atacante do Cruzeiro

Um dos bons destaques do Cruzeiro nesta temporada, o atacante Neyser Villarreal também ficou de fora da lista final para a Copa do Mundo. Apesar de ter diversos jogos pelas seleções de base da Colômbia, Villarreal ainda não foi convocado para a principal. Por isso, também não vai disputar o Mundial.

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