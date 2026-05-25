Santos x Deportivo Cuenca: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos entra em campo nesta terça-feira (26/5) em uma partida decisiva pela Copa Sul-Americana. O adversário será o Deportivo Cuenca, às 21h30, na Vila Belmiro, pela sexta e última rodada da fase de grupos. O confronto vale muito para os dois lados. Lanterna do Grupo D, com quatro pontos, o Peixe ainda mantém chances de classificação. Já o time equatoriano aparece em segundo lugar, com seis, e também chega vivo na disputa por uma vaga no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+.

Como chega o Santos

Apesar da situação delicada, o Santos ainda pode até terminar na liderança da chave. Contudo, para isso, precisa vencer o Deportivo Cuenca, torcer por derrota do San Lorenzo diante do Deportivo Recoleta e ainda tirar uma diferença de três gols no saldo. Entretanto, se vencer e os argentinos também somarem os três pontos, o Peixe garante ao menos a segunda posição e avança aos playoffs da competição. Já um empate ou derrota elimina o clube da disputa continental.

Assim, para a decisão, o técnico Cuca terá o retorno de Álvaro Barreal, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, Lucas Veríssimo está suspenso e desfalca a equipe. Já Benjamín Rollheiser ainda é dúvida. Além disso, o departamento médico segue cheio. Afinal, Neymar, com problema na panturrilha direita, não atua mais pelo clube antes da pausa para a Copa do Mundo. Além dele, Thaciano, João Schmidt e Gabriel Menino continuam em recuperação de lesões musculares e seguem fora.

Como chega o Deportivo Cuenca

Do outro lado, o Deportivo Cuenca chega em situação mais confortável, mas também pressionado. Com seis pontos, os equatorianos dependem apenas de si para buscar a liderança e a classificação direta às oitavas. No primeiro encontro entre as equipes, venceram por 1 a 0, em casa. O técnico Jorge Célico, até o momento, não tem baixas confirmadas para a partida.

SANTOS X DEPORTIVO CUENCA

Fase de Grupos – Sul-Americana 2026

Data e horário: 26/05/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol. Técnico: Cuca.

DEPORTIVO CUENCA: Facundo Ferrero; Ignacio Mosquera, Patricio Boolsen, Santiago Postel e Carlos Arboleda; Mateo Maccari, Jeremy Chacón, Bryan García, Edison Vega e David González; Jorge Ordóñez. Técnico: Jorge Celico.

Árbitro: Jhon Opsina (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

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