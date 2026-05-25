Após aposentadoria, ídolo do São Paulo produz vinho em área rural

Ídolo do São Paulo, Hernanes vive a aposentadoria do futebol distante das quatro linhas. Afinal, o ex-jogador, que era conhecido pela torcida como o “Profeta”, é dono de uma vinícola em uma área rural da Europa.

Com passagens por Lazio, Internazionale, Juventus e Seleção Brasileira, o ex-meio-campista, que pendurou as chuteiras em 2022. cuida da administração da vinícola Ca’Del Profeta, em Piemonte, no noroeste da Itália. Em português, o local chama-se Casa do Profeta, e faz referência direta ao apelido de Hernanes.

De acordo com o Globo Rural, a vinícola do ídolo do São Paulo produz cerca de 12 mil garrafas de vinho por ano, feitas com uvas barbera, grignolino e brachetto. Além disso, os produtos estão disponíveis no Brasil, Itália, México e Estados Unidos, com valores que variam entre R$ 90 a R$ 334.

Por fim, além da produção de vinhos, o empreendimento contém restaurante e espaço para hospedagem. O ex-atleta comprou o espaço de Enzo Forno, descendente de uma antiga e tradicional família de vitivinicultores da região de Piemonte.

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