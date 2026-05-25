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Após aposentadoria, ídolo do São Paulo produz vinho em área rural

Após aposentadoria, ídolo do São Paulo produz vinho em área rural
Após aposentadoria, ídolo do São Paulo produz vinho em área rural -

Ídolo do São Paulo, Hernanes vive a aposentadoria do futebol distante das quatro linhas. Afinal, o ex-jogador, que era conhecido pela torcida como o “Profeta”, é dono de uma vinícola em uma área rural da Europa.

Com passagens por Lazio, Internazionale, Juventus e Seleção Brasileira, o ex-meio-campista, que pendurou as chuteiras em 2022. cuida da administração da vinícola Ca’Del Profeta, em Piemonte, no noroeste da Itália. Em português, o local chama-se Casa do Profeta, e faz referência direta ao apelido de Hernanes.

De acordo com o Globo Rural, a vinícola do ídolo do São Paulo produz cerca de 12 mil garrafas de vinho por ano, feitas com uvas barbera, grignolino e brachetto. Além disso, os produtos estão disponíveis no Brasil, Itália, México e Estados Unidos, com valores que variam entre R$ 90 a R$ 334.

Por fim, além da produção de vinhos, o empreendimento contém restaurante e espaço para hospedagem. O ex-atleta comprou o espaço de Enzo Forno, descendente de uma antiga e tradicional família de vitivinicultores da região de Piemonte.

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