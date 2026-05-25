Conmebol multa e adverte Abel Ferreira por mostrar dedo do meio a Flaco

A Comissão Disciplinar da Conmebol multou o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, em 15 mil dólares e uma advertência por mostrar o dedo do meio para o atacante Flaco López na comemoração do primeiro gol da vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, pela Libertadores. A decisão cabe recurso, mas o clube paulista não irá recorrer.

O julgamento foi com base no Artigo 11.2 nos literais B e C do Código Disciplinar da Conmebol, por “comportar-se de forma ofensiva”, pelo processo disciplinar aberto pela entidade ainda no início do mês. A multa, assim, será debitada automaticamente do valor que o clube tem a receber da entidade referente a direitos de transmissão e patrocínio.

Abel mostrou o dedo do meio para o atacante Flaco López, conforme relatou na entrevista. Além disso, ele pediu desculpas ao jogador em coletiva.

“Pedir desculpa pelo gesto que fiz no último jogo. Não foi para provocar ninguém, mas a imagem foi tão fechada, que queria pedir desculpa pelo meu gesto. Foi um erro, mesmo sem querer provocar ninguém. É o treinador do Palmeiras entender que é muito mais do que um treinador de futebol e por isso reconhecer meu erro”, afirmou.

Foi a segunda vez que Abel Ferreira passou por julgamento pela Conmebol. Em abril deste ano, ele recebeu uma advertência formal pela infração ao mesmo Artigo 11.2, mas nos literais D e F do Código Disciplinar, por críticas ao VAR. O treinador citou o “VAR que não funcionou da Conmebol” em alusão à final da Libertadores de 2025.

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