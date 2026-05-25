“Faz parte do jogo”, diz Leila sobre comemoração de Paulinho contra o Flamengo

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira minimizou as reclamações pela forma como Paulinho comemorou o terceiro gol do Verdão sobre o Flamengo, no sábado, no Maracanã. A mandatária tratou a atitude como “normal” no futebol brasileiro.

“A comemoração acontece no meu estádio, também, faz parte do jogo. Quem tem que determinar se é correto ou não é a arbitragem. Não acho desrespeito comemorar como foi na vitória do Palmeiras. O que me incomoda (na arbitragem) não é interferência, é a falta de critério, mas sei que a CBF está trabalhando muito para corrigir”, declarou.

Depois de marcar o terceiro gol, Paulinho saiu fazendo sinal de silêncio para os torcedores. Os jogadores do Flamengo, assim, partiram para cima do rival em seguida. Além disso, o clube e Leila postaram a foto do atacante fazendo o sinal no Maracanã.

Com o resultado, o Palmeiras disparou na liderança, com 38 pontos. Na vice-liderança, o Flamengo tem 31, enquanto o Fluminense soma 30 na terceira posição.

Abel Ferreira

Leila Pereira também voltou a defender o trabalho de Abel Ferreira. Após derrota para o Cerro Porteño na Libertadores, a torcida ficou na bronca por conta das atuações e chegou a pedir a demissão do português.

“O Abel tem muita tranquilidade para trabalhar no Palmeiras, porque sabe que a presidente tem profunda confiança nele. É o treinador mais vencedor da história do Palmeiras, todos sabemos que não ganharemos sempre. A vida não é uma linha reta, temos altos e baixos. Acontece no futebol. Não foi pela vitória, só”, destacou.

“Quem comanda o futebol do Palmeiras sou eu, meu treinador e Anderson Barros. Estou muito feliz com o trabalho deles, vencendo ou não. Faz parte do futebol. Encaro com tranquilidade. Trabalham muito por resultados positivos, mas se não acontece, faz parte do jogo.

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