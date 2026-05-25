Galvão Bueno e Amazon Prime negociam rescisão de contrato

O narrador Galvão Bueno e a Amazon Prime Video estão negociando o encerramento antecipado de seu contrato, que é válido até dezembro de 2027. De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, a plataforma enviou um email na última sexta-feira querendo o distrato. Neste momento, advogados das duas partes estão negociando a multa que a empresa de Jeff Bezos teria de pagar, já que foi ela quem pediu a quebra contratual.

Entre os argumentos para a rescisão, a Amazon alegou que estava insatisfeita com críticas que sua transmissão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil vem sofrendo de torcedores nas redes sociais. Contratado oficialmente pela plataforma de streaming em janeiro de 2025, Galvão esteve à frente das transmissões das competições citadas acima.

Desde que saiu da Globo, Galvão tem se aventurado em diversos projetos. Na Copa do Mundo, por exemplo, ele vai narrar os jogos da seleção brasileira pelo SBT em parceria com a NSports.

No próximo mês, o narrador viajará aos Estados Unidos para liderar as transmissões de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo pelo SBT e pela N Sports, canal do qual é sócio. Ele vai narrar dez jogos do Mundial de seleções em uma parceria das duas emissoras.

Por fim, Galvão passou por uma cirurgia de hérnia de disco no último sábado (23), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento foi bem sucedido e o narrador de 75 anos seguirá para o processo de recuperação.

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