Fluminense x Cruzeiro (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Fluminense recebe o Cruzeiro e ainda sonha com uma vaga no G8. Assim, a equipe carioca mede forças com a Raposa nesta terça-feira (26), às 15h (de Brasília), no Marcelo Vieira.

Dessa forma, no momento, o Tricolor soma 15 pontos, na 13ª colocação, a cinco do G8 e a cinco da zona de rebaixamento. O time mineiro, por sua vez, tem 22, na quinta posição.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (26) terá a transmissão da FluTV.

Como chega o Fluminense

Na rodada anterior, os Moleques de Xerém se recuperaram na classificação e conquistaram uma vitória importante diante do Juventude, por 4 a 1, também no Rio de Janeiro. Nesse sentido, os comandados do técnico Felipe Canavan tentam uma vaga entre os oito melhores colocados da competição e necessitam tirar uma diferença de cinco pontos nas quatro últimas rodadas.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa está na quinta colocação, entretanto não venceu nas últimas três rodadas. Assim, tem que ter atenção nessas últimas quatro rodadas, pois a diferença para as primeiras equipes fora da zona de classificação diminuiu.

Fluminense x Cruzeiro

Brasileirão Sub-20 – 14ª rodada

Data e horário: terça-feira, 26/5/2026, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ)

FLUMINENSE: Gustavo Félix; Kaio Borges, Gorgulho, Rodrigo e Vagno; Peter, Andrey e Madiba; Marcos Paulo, Keven Samuel e Wesley Natã. Técnico: Felipe Canavan.

CRUZEIRO: Vitor Lamounier; Nicolas, João Cervi, Kelvin e Gustavinho; Murilo Rhikman, Rayan Lelis e Eduardo Pape; André, Felipe Moraes e Pablo. Técnico: Mairon César

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Assistentes: Juan Motta Cidri (RJ) e Gustavo Mota Correia (RJ)

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