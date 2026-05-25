Inter Miami divulga boletim sobre lesão de Messi

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo, a seleção da Argentina e os fãs de futebol ganharam um motivo de enorme preocupação. O Inter Miami divulgou nesta segunda-feira (25) um boletim médico detalhando a situação física do astro Lionel Messi. O camisa 10 precisou ser substituído no último domingo (24), durante a vitória de sua equipe sobre o Philadelphia Union pela MLS. Ele saiu após acusar dores na região da coxa.

Embora o técnico Guillermo Hoyos tenha tentado acalmar os ânimos inicialmente ao declarar que o lance não passava de um susto, os exames clínicos detalhados realizados nesta segunda apontaram um cenário mais complexo. O diagnóstico oficial emitido pelo departamento médico do clube da Flórida joga incerteza sobre as condições do craque para o torneio de seleções.

“Depois de passar por exames nesta segunda-feira, o diagnóstico inicial indica uma sobrecarga associada à fadiga muscular na posterior da coxa esquerda” informou o comunicado oficial emitido em parceria com o hospital Baptist Health.

Mistério sobre o tempo de recuperação e foco na Copa

A nota oficial do Inter Miami não estipulou uma data ou prazo estimado para que o jogador retorne aos treinamentos com o restante do elenco. A franquia norte-americana limitou-se a dizer que os próximos passos do atleta vão “depender de sua evolução clínica e funcional” nos próximos dias. Essa falta de previsão exata ligou o sinal de alerta máximo na comissão técnica da seleção albiceleste.

A Argentina tem a sua estreia no Mundial agendada para o dia 16 de junho, quando enfrentará a seleção da Argélia no gramado de Kansas City. O tempo curto de recuperação até a abertura do torneio promete transformar a rotina do camisa 10 em uma verdadeira corrida contra o relógio. Junto aos fisioterapeutas, Messi luta para garantir sua presença em plenas condições físicas no torneio mais importante do ano.

Leia o comunicado do Inter Miami sobre Messi:

“O Inter Miami comunica uma atualização da lesão de Lionel Messi, cortesia do hospital Baptist Health.

O capitão do Inter Miami teve que deixar o campo ontem, domingo, dia 24 de maio, durante a partida contra o Philadelphia Union, devido a um desconforto físico.

Depois de passar por exames nesta segunda-feira, o diagnóstico inicial indica uma sobrecarga associada à fadiga muscular na posterior da coxa esquerda.

A estimativa de seu retorno às atividades físicas irá depender de sua evolução clínica e funcional.”

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