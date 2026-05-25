São Paulo domina e vence Santos pelo Brasileirão Feminino

O São Paulo foi superior e emplacou a segunda vitória consecutiva. O Tricolor venceu o Santos por 3 a 0 no clássico desta segunda-feira (25/5) pela 12ª do Campeonato Brasileiro Feminino, em Cotia. Aline Milene e Isa Guimarães marcaram no primeiro tempo, enquanto Giovanna Crivelari completou o resultado na etapa final.

O São Paulo dominou as ações do início ao fim do jogo. O primeiro gol saiu aos 14 minutos, quando Aline Milene completou de primeira cruzamento na medida de Bia Menezes. Isa Guimarães ampliou aos 29 em bonita jogada individual, dominando pela esquerda, puxando para o meio e batendo firme de direita para estufar as redes. Do outro lado, o Santos pouco assustou Carlinha antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Tricolor continuou dominante e chegou com frequência ao ataque. Taty Amaro evitou um placar elástico com pelo menos quatro grandes defesas. Só não conseguiu impedir o gol de Giovanna Crivelari, em cabeçada por cobertura aos 30 minutos, para dar números finais ao placar.

Com o resultado, o São Paulo, portanto, chega aos 26 pontos e se mantém entre os primeiros colocados. O Santos, entretanto, perde a segunda seguida e fica estacionado nos 14 pontos, em 12º. Agora o Brasileirão Feminino tem uma pausa para a Data Fifa e também para a Copa do Mundo. A retomada, assim, será apenas em 24 de julho.

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