Lanús x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Na próxima terça-feira (26), começa a última rodada na fase de grupos da Libertadores onde um dos compromissos será entre Lanús e Mirassol. O compromisso em questão vale pelo Grupo G e reúne o líder e o terceiro colocado da chave.

Onde assistir

O embate que ocorre em La Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), terá transmissão em solo brasileiro pelo serviço de streaming Paramount+.

Como chega o Lanús

Atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, o Granate não tem chances de qualificação para as oitavas de final. Com seis pontos ganhos, o time está em terceiro lugar e, como leva desvantagem no confronto direito com a LDU, que tem nove unidades, não avança mesmo se vencer e a equipe equatoriana perder do Always Ready. Com isso, a missão é, pelo menos, empatar para assegurar posto na sequência da Sula, já que tem três pontos de distância para o lanterna, justamente a equipe da Bolívia. A saber, no confronto direto, o Lanús venceu em casa, por 1 a 0, mas foi goleado em El Alto por 4 a 0.

Como chega o Mirassol

Para o Leão Caipira, a situação é consideravelmente mais confortável. Ponteiro do grupo, com 12 pontos, um empate é suficiente para o estreante em torneios continentais se garantir nas oitavas como líder, já que a Liga de Quito tem nove unidades. Caso os dois times se igualem ao fim da rodada, a disputa será no saldo de gols, já que o confronto direito teve o mandante vencendo por 2 a 0 nos dois duelos. No momento, a vantagem é da equipe brasileira com saldo positivo de quatro gols contra dois da LDU.

LANÚS x MIRASSOL

Libertadores – Fase de Grupos (6ª Rodada)

Data e hora: 26/05/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: La Fortaleza, em Buenos Aires (ARG)

LANÚS:Losada, Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich, Cardozo, Biafore, Salvio, Moreno, Carrera e Walter Bou.Técnico: Mauricio Pellegrino.

MIRASSOL: ​Muralha, Daniel Borges, João Victor, Willian Machado, Reinaldo, José Aldo, Denilson, Alesson, Shaylon, Carlos Eduardo e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Carlos Benítez (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete (PARA) e José Villagra (PAR)

VAR: Antonio Garcia (PAR)