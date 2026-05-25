CBF propõe reformulação de horários no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou uma proposta de reformulação profunda na grade de horários do Campeonato Brasileiro. Durante a segunda rodada de reuniões sobre a criação da liga com os clubes, a entidade expôs a necessidade de abandonar as partidas do fim de noite para focar em confrontos diurnos. O principal objetivo da mudança é alavancar a presença de público nos estádios e valorizar o produto nacional.
A iniciativa é respaldada por um estudo minucioso realizado pela própria confederação entre os anos de 2023 e 2025. O levantamento cruzou os horários dos embates com a taxa de ocupação das arquibancadas, gerando um coeficiente de atratividade para cada agremiação. A cúpula da entidade admite nos bastidores que o modelo vigente prioriza o encaixe comercial e televisivo, deixando o torcedor local em segundo plano.
Os cinco pilares da mudança e o veto ao domingo à noite
Para reverter o esvaziamento das praças esportivas, o planejamento da CBF possui cinco tópicos principais que atacam diretamente os gargalos do calendário atual. A grande prioridade será o investimento em partidas com luz natural, reduzindo o excesso de confrontos noturnos que hoje afasta famílias e prejudica o transporte do torcedor na volta para casa.
A janela das 19h no meio de semana e os jogos de domingo após as 20h foram identificados como os piores índices de público do campeonato. Curiosamente, o levantamento apontou que a faixa das 20h aos sábados não é rejeitada pelos espectadores. Diante disso, a CBF propõe reavaliar esses períodos críticos e, em contrapartida, ampliar de forma agressiva o uso do horário das 11h da manhã de domingo em praças e períodos do ano onde o clima seja favorável.
|Pilar
|Objetivo da Proposta
|1. Priorizar horários diurnos
|Aumentar a presença de público nos estádios aproveitando a luz natural e facilitando o deslocamento das famílias.
|2. Reduzir conflitos entre Séries A e B
|Evitar o choque direto de datas e horários entre as duas divisões para impulsionar a visibilidade e a audiência de ambos os produtos.
|3. Reavaliar a janela das 19h
|Modificar as partidas do meio de semana nesse horário, que registraram índices de público abaixo da média histórica.
|4. Reavaliar jogos domingo à noite
|Eliminar ou reduzir os confrontos iniciados após as 20h de domingo, faixa identificada como um problema crítico de esvaziamento.
|5. Ampliar a janela das 11h de domingo
|Explorar melhor o potencial do horário da manhã em locais e períodos do ano onde as condições climáticas permitirem.
Desafio de conciliação e inspiração no modelo europeu
Implementar a nova distribuição de horários não será uma tarefa simples, já que a confederação precisa costurar um acordo que atenda a interesses divergentes. O planejamento obrigatoriamente terá que equacionar as exigências das detentoras dos direitos de transmissão, as datas das competições continentais da Conmebol, o intervalo mínimo de 66 horas de descanso dos atletas e questões complexas de segurança pública urbana.
Outra meta traçada pela CBF é diminuir drasticamente o conflito de horários entre as Séries A e B para impulsionar a audiência de ambas as divisões. O diagnóstico geral apresentado aos dirigentes aponta que o futebol brasileiro está excessivamente noturno quando comparado a potências consolidadas como a Premier League inglesa, La Liga espanhola e a Bundesliga alemã.
Nos últimos três anos, o Brasileirão chegou a registrar impressionantes 55 combinações diferentes de dias e horários. A faixa mais tradicional — domingo, às 16h — correspondeu a apenas 17% do calendário global. A intenção da CBF ao liderar esse debate técnico é justamente padronizar e revigorar essa janela clássica, visando aumentar o valor de mercado da competição antes que se discuta a divisão de receitas da futura liga.
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