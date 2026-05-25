Coritiba busca virada, encosta no G4 e amplia jejum do Bahia pelo Brasileirão

Em jogo de tempos distintos, o Coritiba levou a melhor e venceu de virada o Bahia por 3 a 1, nesta segunda-feira (25/5), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira. Na primeira etapa, o Tricolor de Aço foi superior e conseguiu encontrar o gol com os pés de Erick Pulga. No entanto, o Coxa mudou sua postura dentro de sua casa e conseguiu reagir com os gols de Bruno Melo, Lavega e Breno Lopes, em 23 minutos de segundo tempo. Nos acréscimos, Everaldo diminuiu, mas sem chances para o empate.
Com o resultado, o Coritiba emplacou a sua segunda vitória consecutiva na competição e salta para sexta posição, com 26 pontos, um a menos que o quarto colocado Athletico. O Bahia, entretanto, está em queda livre e ocupa a oitava posição, com 23 pontos. O time de Rogério Ceni não vence a oito partidas na temporada (cinco derrotas e três empates).
Agora, os times voltam a campo no sábado (30/5), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa visita o Flamengo, às 16h, no Maracanã. Do outro lado, Tricolor, assim, encara o Botafogo, às 17h30, na Arena Fonte Nova.
Tricolor sai na frente
Mesmo visitante, foi o Bahia que criou as melhores chances no Couto Pereira. O Tricolor viu Sanabria mandar por cima da meta um chute na pequena área, e depois Iago Borduchi acertar a trave. Diante da insistência, o gol veio aos 25 minutos, com finalização de Erick Pulga desviada por Tiago Cóser. Só depois de ficar atrás do placar o Coritiba levou perigo com Breno Lopes em puxada de contra-ataque. Nos minutos finais, os mandantes ensaiaram uma pressão, mas não criavam novas oportunidades claras para empatar.
“Da água para o vinho”
Atrás do placar, o Coritiba voltou com uma postura mais agressiva e buscou a virada em 20 minutos de jogos. O gol de empate aconteceu, aos 10 minutos. Bruno Melo aproveitou cruzamento de Josué para vencer a defesa pelo alto e deixar tudo igual. O Coxa manteve a estrutura de avançar nos contra-ataques e chegou ao segundo gol. Após cruzamento para área, a bola desviou na defesa do Bahia e sobrou para Lavega, que chutou de perna esquerda para decretar a virada. Logo depois, Breno Lopes arrancou desde o campo de defesa, tabelou com Lavega e chutou no ângulo, sem chances para o goleiro João Paulo.
Do outro lado, a equipe do Bahia teve dificuldades de construir chances reais de gols. Após sofrer a virada, a equipe de Rogério Ceni avançou as linhas, mesmo que de maneira desorganizada, para tentar buscar o empate. E, nos acréscimos, Everaldo, aliás, colocou o time de volta ao jogo ao marcar de cabeça após cobrança de falta de Everton Ribeiro.
CORITIBA 3×2 BAHIA
Campeonato Brasileiro – 17ª rodada
Data: 25/5/2026
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
Público/Renda: 20.680 presentes / R$ 647.328,00
Gols: Erick Pulga, 25’/1°T (0-1); Bruno Melo, 10’/2°T (1-1); Lavega, 20’/2°T (2-1); Breno Lopes, 23’/2°T (3-1) e Everaldo, 45’/2°T (3-2)
CORITIBA: Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna, 32’/2°T), Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo; Thiago Santos (Willian Oliveira, 32’/2°T), Sebastian Gómez (Wallisson, 41’/2°T) e Josué (Vini Paulista, 46’/2°T); Lavega (Fabinho, 32’/2°T), Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
BAHIA: Léo Vieira (João Paulo, 50’/1°T); Román Gómez, David Duarte, Kanu e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas (Michel Araújo, 26’/2°T) e Everton Ribeiro; Sanabria (Ademir, 14’/2°T), Erick Pulga (Cristian Olivera, 26’/2°T) e Willian José (Everaldo, 26’/2°T). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartão Amarelo: Acevedo, Ademir, Román Gomez (BAH)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.