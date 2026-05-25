Andrés Sanchez é expulso do quadro de sócios do Corinthians

Andrés Sanchez não faz mais parte do quadro de associados do Corinthians. O Conselho Deliberativo do Corinthians expulsou o ex-presidente Andrés Sanchez do quadro de associados do clube. A votação ocorreu, nesta segunda-feira (25/5), no Parque São Jorge, pelo uso indevido do cartão corporativo para despesas pessoais.

Dos 167 conselheiros presentes, 112 votaram pela expulsão e 49 votaram pela não expulsão. Houve ainda seis abstenções. Agora, o ex-presidente será notificado formalmente da decisão do Conselho para que a decisão passe a ter efeito.

Além disso, a torcida do Corinthians compareceu em peso no Parque São Jorge e comemorou a expulsão. Membros das principais organizadas do clubes soltaram fogos e comemoraram o resultado da votação, assim como parte dos conselheiros. Com o placar favorável, muitos já celebravam o resultado antes mesmo da oficialização.

O caso investigado de Andrés Sanchez

A investigação interna teve início na Comissão de Justiça e apontou que Andrés utilizou o cartão de crédito corporativo para despesas pessoais. A prática é a mesma que motivou denúncias do Ministério Público na esfera judicial.

Aliás, segundo cálculos apresentados pelo promotor Cássio Conserino, o valor utilizado de forma indevida teria chegado a R$ 480.169,60, considerando correção monetária e juros, em gastos realizados entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021.

Na defesa apresentada ao clube, Andrés argumenta que não existia uma política interna específica sobre o uso do cartão corporativo. Além disso, sustenta que parte das despesas ocorreu em um “ambiente institucional de informalidade pretérita”, no qual, segundo ele, houve confusão entre gastos pessoais e institucionais. O ex-presidente também afirma que não agiu com dolo ou má-fé e que já ressarciu parte dos valores questionados.

Mesmo assim, a Comissão de Ética decidiu, por unanimidade, acompanhar o entendimento de Pantaleão. Para o órgão, a conduta fere princípios básicos de responsabilidade e integridade exigidos de um presidente do clube.

Além do processo administrativo no Corinthians, Andrés responde a ações na Justiça. Em uma delas, está sendo acusado de apropriação indébita. Em outra, a Justiça rejeitou inicialmente denúncias relacionadas a suposta lavagem de dinheiro e crime tributário.

Aliás, o caso também atingiu outros ex-dirigentes. Afinal, Duílio Monteiro Alves acabou sendo denunciado pelo Ministério Público pelo mesmo tipo de irregularidade e se tornou réu por apropriação indébita. Já Augusto Melo teve a investigação arquivada, após o MP afirmar que não encontrou uso indevido do cartão entre janeiro de 2024 e maio de 2025.

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