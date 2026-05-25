São Paulo perde Luciano e Sabino para decisão na Sul-Americana

O São Paulo sofreu duas baixas pesadas para a reta final de compromissos antes da paralisação do calendário do futebol. O atacante Luciano e o zagueiro Sabino se lesionaram no primeiro tempo do duelo contra o Botafogo, no Morumbis, e estão oficialmente fora de combate. Com o departamento médico lotado, a comissão técnica tricolor terá que quebrar a cabeça para montar a equipe na partida decisiva contra o Boston River, nesta terça-feira (26).

O diagnóstico dos exames detalhados confirmou que ambos só voltarão a vestir a camisa são-paulina após o encerramento da Copa do Mundo. Sabino sofreu uma lesão muscular e tem previsão de retorno estimada em dois meses. Já o camisa 10 teve uma contusão constatada na panturrilha direita e, além do torneio continental, desfalcará o time no Brasileirão por suspensão automática.

Departamento médico lotado vira dor de cabeça no São Paulo

A perda da dupla agrava ainda mais a situação física do elenco, que já vinha sofrendo com uma série de atletas indisponíveis nos últimos jogos. O setor médico do clube paulista conta atualmente com outros quatro nomes em tratamento: Cauly (dores musculares), Marcos Antônio (lesão na coxa), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda) e Lucas Moura, que se recupera de uma grave ruptura no tendão de Aquiles. Como se não bastasse, o zagueiro Arboleda e o lateral-direito Igor Vinícius seguem afastados das atividades principais.

O São Paulo agora tenta blindar o elenco restante para buscar a classificação internacional dentro de casa. Líder isolado do Grupo C da Sul-Americana com nove pontos conquistados, o Tricolor carimba o passaporte direto para as oitavas de final se vencer os uruguaios do Boston River no Morumbis. Caso tropece com um empate ou uma derrota, a equipe paulista será obrigada a torcer por um tropeço do Millonarios na rodada derradeira da fase de grupos.

Após a decisão no torneio da Conmebol, o grupo são-paulino viaja para o seu último compromisso nacional antes da folga para a Copa do Mundo.

Veja abaixo:

Boston River (C): 26/05, às 19h (de Brasília) — Copa Sul-Americana

26/05, às 19h (de Brasília) — Copa Sul-Americana Remo (F): 30/05, às 19h30 (de Brasília) — Campeonato Brasileiro

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