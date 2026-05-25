Corinthians goleia o Mixto no Canindé e retoma a liderança do Brasileirão Feminino

O Corinthians deu uma demonstração de força e autoridade na noite desta segunda-feira (25) pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Jogando no Estádio do Canindé, em São Paulo, as Brabas do Timão golearam o Mixto-MT por 4 a 1 em confronto válido pela 12ª rodada da competição nacional. Com o resultado elástico, o time alvinegro frustrou os planos do rival Palmeiras, que havia assumido o topo provisoriamente no domingo, e reassumiu a liderança isolada do torneio com 28 pontos. Por outro lado, as visitantes não conseguiram pontuar fora de casa.

Domínio avassalador do Corinthians no primeiro tempo

O primeiro tempo no Canindé foi de absoluto domínio das donas da casa. Logo aos seis minutos de jogo, o Corinthians abriu o marcador após cruzamento preciso na área que encontrou a atacante Jhonson bem posicionada para testar firme rumo ao fundo das redes, sem chances de defesa para a goleira Nágila. O gol sofrido desestabilizou o Mixto, que passou a se defender com uma linha de cinco jogadoras para tentar conter o ímpeto paulista. Tamires carimbou a trave aos 12 minutos, dando o aviso do que viria a seguir.

O segundo gol corintiano nasceu aos 16 minutos, quando Tamires desceu pela ala e cruzou rasteiro para Duda Sampaio. A meio-campista dominou com estilo, driblou a marcação e bateu firme de perna esquerda. Apenas três minutos depois, aos 19, a mesma Duda Sampaio anotou uma pintura no Canindé. Em cobrança de escanteio curto com Tamires, a camisa 11 arriscou o chute direto e encobriu a arqueira Nágila para assinalar um golaço e estabelecer o 3 a 0 no placar. A vantagem só não foi maior antes do intervalo devido às grandes intervenções de Nágila em finalizações de Jaque Ribeiro e Ivana Fuso.

Susto no segundo tempo, expulsão e goleada sacramentada

Na volta para a etapa complementar, o Mixto adiantou as suas linhas e promoveu alterações que surtiram efeito imediato. Aos 15 minutos, Luana Índia fez uma bela jogada individual pelo setor ofensivo e cruzou na medida para a atacante Géssica testar bonito, diminuindo o prejuízo para a equipe mato-grossense. O cenário para as Brabas pareceu se complicar aos 24 minutos. Isso porque a atacante Jaque Ribeiro cometeu falta dura e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Corinthians com uma atleta a menos em campo.

Mesmo em desvantagem numérica, o time do Parque São Jorge demonstrou maturidade para suportar a pressão adversária, que chegou a carimbar o travessão da goleira Nicole em uma cobrança de falta de Isabela Melo nos minutos finais. O Alvinegro aproveitou os espaços defensivos do oponente e liquidou a fatura aos 35 minutos. Gabi Zanotti descolou um ótimo passe rasteiro para Ariel Godoi. Ela finalizou com categoria na saída da goleira para decretar o triunfo por 4 a 1 e consolidar a grande fase das atuais campeãs.

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