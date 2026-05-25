Conmebol multa Cruzeiro e Boca por gestos discriminatórios

A Conmebol puniu o Cruzeiro e o Boca Juniors por gestos discriminatórios durante a partida no Mineirão, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Cada clube, portanto, terá de pagar 100 mil dólares (na casa dos R$ 500 mil).

O Boca Juniors recebeu punição pelo gesto racista de um torcedor argentino em direção aos cruzeirenses. Na ocasião, ele gesticulou referindo-se à cor da pele e foi conduzido à delegacia. A Raposa por conta de um torcedor do clube provocar os argentinos, no Mineirão, mostrando uma nota de dois reais.

Além disso, a entidade sul-americana também puniu o Cruzeiro por mais três ocasiões. Atraso na entrada em campo, pelo arremesso de objetos em campo e pela utilização de sinalizadores na partida contra o Boca Juniors.

A Conmebol ainda impôs aos clubes a veiculação de campanhas de conscientização nas redes sociais do clube e antes e durante os jogos da Libertadores. Por fim, o Boca ainda perderá mais 5 mil dólares (R$ 25 mil) por descumprir outros artigos do código disciplinar.

Em caso de reincidência, Cruzeiro e Boca podem sofrer multa mais pesada, de 400 mil dólares (R$ 2.006.720,00). Ambos os clubes podem recorrer da decisão, na Comissão de Apelações da Conmebol.

Situação do Grupo D

O Cruzeiro é o segundo colocado do grupo, com oito pontos – dois a menos que a líder Universidad Católica. Por sua vez, o Boca Juniors aparece logo atrás, no terceiro lugar, com sete. O único que não pode se classificar é o Barcelona de Guayaquil, na lanterna com apenas três pontos.

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