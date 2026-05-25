Chapecoense anuncia demissão de Fábio Matias após 10 jogos

A Chapecoense oficializou, na noite desta segunda-feira (25), a demissão do técnico Fábio Matias. A decisão da diretoria veio um dia após a derrota do Verdão do Oeste para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, em partida válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o anúncio, o clube catarinense se tornou o primeiro a demitir dois treinadores nesta edição do Brasileirão, já que iniciou o certame sob o comando de Gilmar Dal Pozzo.
Anunciado no dia 5 de abril para substituir Dal Pozzo, Fábio Matias permaneceu menos de dois meses no cargo. Além do comandante, o auxiliar técnico Lucas Batista e o preparador físico Felippe Capella também foram saem de suas funções no quadro de profissionais do clube. No comando da equipe, Matias acumulou 10 jogos oficiais, somando duas vitórias, um empate e sete derrotas em três competições distintas. O desempenho no Brasileirão foi o principal estopim para a queda, com apenas um ponto ganho de 21 disputados na elite nacional.
Até que um novo treinador seja contratado, Celso Rodrigues, auxiliar da comissão permanente, e Nivia de Lima, técnica do time Sub-20, assumem o comando de forma interina. Alguns nomes já figuram no radar da diretoria para assumir a vaga, como Thiago Carpini, do Fortaleza, e Cláudio Tencati, atualmente no Botafogo de Ribeirão Preto.
Desempenho de Fábio Matias no comando da Chapecoense
|Data
|Confronto
|Competição
|12/04
|Athletico-PR 2 x 0 Chapecoense
|Série A
|18/04
|Chapecoense 1 x 4 Botafogo
|Série A
|21/04
|Botafogo 1 x 0 Chapecoense
|Copa do Brasil
|26/04
|Fluminense 2 x 1 Chapecoense
|Série A
|03/05
|Chapecoense 1 x 2 Bragantino
|Série A
|10/05
|Mirassol 1 x 1 Chapecoense
|Série A
|14/05
|Chapecoense 2 x 0 Botafogo
|Copa do Brasil
|17/05
|Chapecoense 2 x 3 Remo
|Série A
|20/05
|Novorizontino 0 x 2 Chapecoense
|Copa Sul-Sudeste
|24/05
|Cruzeiro 2 x 1 Chapecoense
|Série A
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.