STJD denuncia Paulinho por gesto e provocação ao Flamengo

A comemoração de Paulinho, do Palmeiras, agora vai para os tribunais. A procuradoria do STJD denunciou, nesta segunda-feira (25/5), o atacante por conta do gesto considerado obsceno que ele fez após o gol contra o Flamengo, no Maracanã, no último sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de pedir silêncio, ele fez o punho cerrado mostrando o dedo do meio. A informação inicial é do “Uol”.

A entidade, assim, enquadrou Paulinho, inicialmente, no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele, assim, pode pegar pena de dois a seis jogos.

Apesar disso, se os auditores entenderem que não houve provocação, Paulinho terá o julgamento base no artigo 258 (cometer qualquer ato contrário à ética desportiva). A pena nesta segunda hipótese vai de um a seis jogos.

No entanto, o procurador do caso, Eduardo Ximenes, apontou “gesto obsceno de cunho nitidamente ofensivo e provocativo”.

No Palmeiras, a alegação é que o gesto de Paulinho foi endereçado à torcida visitante, que estava no anel superior. Mais cedo, a presidente Leila Pereira comentou a comemoração do jogador.

“A comemoração acontece no meu estádio, também, faz parte do jogo. Quem tem que determinar se é correto ou não é a arbitragem. Não acho desrespeito comemorar como foi na vitória do Palmeiras”, disse.

O tribunal ainda não definiu data para a audiência referente ao caso de Paulinho. O desfecho do processo pode resultar em suspensão automática.

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