Conselho do Atlético aprova aporte milionário e reduz ações de Daniel Vorcaro

O Conselho Deliberativo do Atlético autorizou o aporte de R$ 530 milhões para o pagamento de uma parcela dos débitos bancários do clube. Essa quantia modifica a estrutura societária da SAF e reduz a participação de Daniel Vorcaro — proprietário do Banco Master —, a quem a Polícia Federal prendeu recentemente. Vorcaro, aliás, já não participava das decisões do conselho de administração.

Os conselheiros se reuniram presencialmente nesta segunda-feira, na Arena MRV. Apenas um integrante votou contra o aporte. No mesmo encontro, o grupo também validou o balanço financeiro da Associação referente ao ano anterior.

O investimento recente eleva o capital da SAF em R$ 436,904 milhões, o que mexe na fatia de cada investidor. Responsáveis pela maior parte do montante, Rafael Menin e Rubens Menin ampliaram suas ações em 41,7%.

Com o novo aporte, a SAF do Atlético irá diluir os valores referentes à Daniel Vorcaro, Ricardo Guimarães e a Associação do clube. Agora, os Menins estão com 83,5% do clube; a Associação teve seu percentual reduzido de 25% para 10%. Já Ricardo Guimarães, Daniel Vorcaro e o Fundo de Investimentos do Galo (Figa) ficam com cerca de 6,5% somados.

Os investidores injetaram uma parcela desse montante — aproximadamente R$ 94 milhões — por meio do FIGA (Fundo de Investimentos e Participações Multiestratégia). O clube, aliás, adiantou essa transferência, cujo limite original era o dia 1º de novembro de 2026.

O CEO do Atlético, Pedro Daniel, explicou que o clube destinará 90% do aporte à quitação de pendências com bancos. O restante (10%), portanto, cobrirá aportes que a diretoria já realizou no departamento de futebol.

Pautas no Atlético

A reunião, aliás, aconteceu no início da noite na Arena MRV. Cerca de 150 conselheiros do Atlético estiveram presentes. Na pauta ordinária da reunião, o Conselho Deliberativo aprovou o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício de 2025. Todas as pautas, aliás, possuem relação com o demonstrativo financeiro da Associação do Atlético.

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