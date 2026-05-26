Corinthians avança conversas com Depay e tenta renovação até a Copa

O Corinthians teve uma boa notícia nos últimos dias. Afinal, o clube paulista conseguiu avançar nas negociações para renovar o contrato de Memphis Depay e espera um desfecho positivo ainda antes da Copa do Mundo, que terá início no dia 11 de junho. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, mesmo que o atacante esteja concentrado com a seleção holandesa nos Estados Unidos em junho, a diretoria do Timão acredita que possa concretizar a permanência do atleta antes do Mundial.

Recentemente, a diretoria alvinegra dialogou com o jogador sobre detalhes da possível renovação. Além disso, entendeu os cenários para a continuidade do vínculo, que termina em 20 de junho.

No entanto, ainda não houve uma proposta oficial. As conversas recentes foram no intuito de alinhar as expectativas de Memphis e dar início a proposta de forma mais concreta.

Fora de campo, torcedores mobilizaram a campanha #RenovaComMemphis nas redes sociais,. Algo que ajudou a impulsionar a procura de marcas interessadas em contribuir com a permanência do astro holandês no clube. Diante disso, a Ezze Seguros, patrocinadora que ocupa a barra superior das costas da camisa alvinegra, tem interesse em Memphis como embaixador de um novo produto após a Copa.

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