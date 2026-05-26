Gana divulga lista de pré-convocados para a Copa do Mundo de 2026

O técnico Carlos Queiroz convocou, na noite desta segunda-feira (25), 28 jogadores de Gana, de olho na preparação para a Copa do Mundo e para o amistoso com o País de Gales, em Cardiff.
Dessa forma, eles iniciaram a concentração com um treinamento no Dragon Park, em Cardiff, no País de Gales. A partida entre as duas seleções está marcada para o próximo dia 2.
Na lista, o treinador português selecionou cinco goleiros, nove defensores, sete homens de meio-campo e sete atacantes. Dessa forma, entre os nomes, Iñaki Williams e Antoine Semenyo são os destaques.
Por fim, Gana está no Grupo L da Copa do Mundo ao lado de Croácia, Inglaterra e Panamá. A estreia ganesa no Mundial ocorre em 17 de junho, contra o Panamá, às 20h (de Brasília), em Toronto.
Confira a lista de convocados
Goleiros: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick), Solomon Agbasi (Hearts of Oak) e Paul Reverson (Ajax)
Defensores: Baba Abdul Rahman (Paok), Gideoh Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Pepprah (Nice) e Alexander Djiku (Spartak Moscou)
Meio-campistas: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City) e Kamal Deen Sulemana (Atalanta)
Atacantes: Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Vitkoria Plzen), Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e Jordan Ayew (Leicester City).