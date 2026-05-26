Fim dos parças? Neymar e Medina vivem suposto afastamento

O suposto afastamento entre Neymar e Gabriel Medina voltou a movimentar as redes sociais nos últimos dias. Conhecidos há anos como grandes amigos e integrantes do grupo de “parças” do jogador do Santos, os dois passaram a chamar atenção dos fãs por conta da distância pública na relação. Além disso, internautas estranharam o silêncio do surfista após a convocação de Neymar para a Copa do Mundo.

Há pouco mais de uma semana, Carlo Ancelotti anunciou Neymar entre os convocados da Seleção Brasileira. Enquanto amigos próximos do atacante celebraram publicamente a notícia, Medina não fez qualquer publicação sobre o assunto. Dessa maneira, os rumores sobre um possível rompimento ganharam ainda mais força nas redes sociais.

Segundo informações divulgadas pelo site do Jornal Extra, o motivo do distanciamento estaria ligado ao relacionamento de Gabriel Medina com a bailarina Isabella Arantes, namorada do surfista há quase um ano. Isso porque Neymar teria vivido um breve affair com a influenciadora no passado. Apesar disso, nenhuma das partes confirmou oficialmente qualquer desentendimento.

Amigos de longa data, Neymar e Medina costumavam aparecer juntos em viagens, festas e eventos esportivos. No entanto, os registros públicos entre os dois diminuíram consideravelmente nos últimos meses. Consequentemente, fãs passaram a especular sobre uma possível crise definitiva na amizade dos antigos “parças”.

Neymar e Isabella viveram aproximação antes de Medina

Em 2018, Isabella conheceu Neymar durante o réveillon em Barra Grande, pouco antes do fim do relacionamento do jogador com Bruna Marquezine.

Na época, Isabella teria vivido um breve envolvimento com Neymar. No entanto, a influenciadora negou qualquer romance e afirmou que os dois mantinham apenas uma amizade. Posteriormente, ela iniciou um relacionamento com Zé Felipe. O casal chegou a ficar noivo antes do término definitivo, em 2020.

Ainda naquele período, Neymar e Isabella deixaram de se seguir nas redes sociais, encerrando a suposta amizade iniciada na Bahia. Anos depois, a bailarina conheceu Gabriel Medina e iniciou um relacionamento com o surfista, situação que teria abalado a amizade entre os atletas.

Segundo os rumores, Bruna Biancardi também teria apoiado o afastamento. A influenciadora não veria com bons olhos a amizade entre Neymar e Medina, principalmente por conta das festas frequentadas pelo surfista após o fim do casamento com Yasmin Brunet. Até o momento, nenhum dos envolvidos confirmou oficialmente as especulações.

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