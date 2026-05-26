Santos deve ter desfalque importante em jogo decisivo pela Sul-Americana

O Santos volta a campo, nesta terça-feira (26), em jogo decisivo da Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília). No entanto, não deverá contar com o goleiro Gabriel Brazão, que sentiu dores na região lombar e tende a ficar fora de combate. Nesse sentido, a tendência é de que Diógenes assuma o posto de titular da meta do Peixe. A informação é do portal “ge”.

No momento, os comandados do técnico Cuca não têm mais chance matemática de garantir a primeira colocação de seu grupo. Entretanto, caso vença o confronto, terá chances de avançar aos playoffs do torneio continental. Por outro lado, se tropeçar, ficará pelo caminho e dará adeus à competição.

Além disso, o treinador também não poderá contar com o zagueiro Lucas Veríssimo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Álvaro Barreal, por sua vez, volta à equipe titular depois de desfalcar o Peixe contra o Grêmio pelo Brasileirão. Quem também treinou sem limitações foi o volante Christian Oliva, enquanto Benjamín Rollheiser está recuperado de dores musculares.

Por fim, Neymar segue de fora por causa de um edema na panturrilha direita. O camisa 10, que irá disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, fez apenas trabalhos internos na fisioterapia e academias

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