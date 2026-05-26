Seleção sofre desvalorização entre as Copas de 22 e 26. Compare!

Da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, para 2026, no México, Estados Unidos e Canadá, a Seleção Brasileira sofreu uma pequena desvalorização de mercado, de acordo com números do “Transfermarkt”, página especializada em cifras e transferências no futebol internacional.

Há menos de quatro anos (a Copa de 22 foi em dezembro), afinal, a Seleção estava avaliada em 1,05 bilhão de euros (R$ 6,13 bilhões). Em 2026, prestes a estrear na nova edição do torneio, o Brasil vale 932,2 milhões de euros (R$ 5,4 bilhões). Ou seja, a equipe encolheu em relação ao mercado. Uma diminuição de R$ 730 milhões e desvalorização, portanto, de 11,5%.

Dos 15 remanescentes de 2022, aliás, apenas três estão com o preço de mercado maior. A saber: Vini Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) e Guimarães (Newcastle). Os demais, envelhecidos, perderam, assim, relevância na Europa ou preferiram retornar ao Brasil, como nos casos de Alex Sandro, Danilo e Paquetá, trio do Flamengo.

Astro do Santos, o atacante Neymar, por exemplo, viu o preço de mercado despencar, assim como os goleiros Alisson e Ederson. dupla de jogadores da posição que ainda permance no Velho Continente. Confira, então, abaixo os números, compare os períodos e chegue às suas conclusões.

O preço de mercado dos remanescentes em 2o26

1) Vini Júnior (Atacante, Real Madrid) – 150 milhões de euros (R$ 874,1 milhões)

2) Raphinha (Atacante, Barcelona) – 80 milhões de euros (R$ 466 milhões)

3) Guimarães (Volante, Newcastle) – 75 milhões de euros (R$ 436,8 milhões)

4) Martinelli (Atacante, Arsenal) – 45 milhões de euros (R$ 262 milhões)

5) Paquetá (Meia, Flamengo) – 35 milhões de euros (R$ 175,6 milhões)

6) Bremer (Zagueiro, Juventus) – 35 milhões de euros (R$ 175,6 milhões)

7) Marquinhos (Zagueiro, PSG) – 30 milhões de euros (R$ 150,5 milhões)

8) Alisson (Goleiro, Liverpool) – 17 milhões de euros (R$ 85,3 milhões)

9) Fabinho (Volante, Al Attihad) – 17 milhões de euros (R$ 85,3 milhões)

10) Ederson (Goleiro, Fenerbahçe) – 13 milhões de euros (R$ 65,7 milhões)

11) Neymar (Atacante, Santos) – 10 milhões de euros (R$ 58,2 milhões)

12) Casemiro (Volante, Manchester United) – 8 milhões de euros (R$ 46,6 milhões)

13) Danilo (Zagueiro/lateral-direito, Flamengo) = 2,5 milhões de euros (R$ 14,5 milhões)

14) Alex Sandro (Lateral-esquerdo, Flamengo) – 1,5 milhão de euros (R$ 8,7 milhões)

15) Weverton (Goleiro, Grêmio) – 700 mil euros (R$ 4 milhões)

Os remanescentes da Seleção em 2022

1) Vini Júnior – 100 milhões de euros (R$ 584,2 milhões)

2) Neymar – 90 milhões de euros (R$ 525,7 milhões)

3) Marquinho – 75 milhões de euros (R$ 436,8 milhões)

4) Alisson – 60 milhões de euros (R$ 350,5 milhões)

5) Fabinho – 60 milhões de euros (R$ 350,5 milhões)

6) Casemiro – 60 milhões de euros (R$ 350,5 milhões)

7) Ederson – 50 milhões de euros (R$ 292,1 milhões)

8) Raphinha – 40 milhões de euros (R$ 233,6 milhões)

9) Paquetá – 35 milhões de euros (R$ 204,4 milhões)

10) – Guimarães – 30 milhões de euros (R$ 175,2 miulhões)

11) Martinelli – 28 milhões de euros (R$ 163,5 milhões)

12) Bremer – 20 milhões de euros (R$ 116,8 milhões)

13) Danilo – 15 milhões de euros (R$ 87,6 milhões)

14) Alex Sandro – 12 milhões de euros (R$ 70,1 milhões)

15) Weverton – 6 milhões de euros (R$ 35 milhões)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.