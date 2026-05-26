Logística, transporte e economia: a mudança de horário da final da Champions

A final da Champions League 2025/26 se aproxima e terá uma grande novidade em relação às decisões dos anos anteriores. Afinal, a Uefa decidiu antecipar a realização do jogo em três horas, já que Arsenal e Paris Saint-Germain irão se enfrentar neste sábado às 13h (de Brasília), em Budapeste, na Hungria.

Dessa forma, na visão da entidade, o foco é “aprimorar a experiência geral do dia de jogo para torcedores, times e cidades-sede”. De acordo com o portal “ge”, a confederação também procura otimizar a logística e operações no intuito de facilitar a maior presença de famílias e crianças na partida.

“Com essa mudança, estamos colocando a experiência dos torcedores no centro do nosso planejamento. A final da Liga dos Campeões é o ponto alto da temporada de futebol, e o novo horário de início a tornará ainda mais acessível, inclusiva e impactante para todos os envolvidos”, argumentou o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin.

Além disso, a promessa é de melhorar o acesso ao transporte público para os visitantes.. Isso, sobretudo, após o duelo na Arena Puskás, que fica a cerca de 2km de distância do centro histórico de Budapeste.

Comércio local e locomoção

Com o jogo mais cedo, os torcedores também poderão ficar mais tempo na rua, algo que tende a injetar mais dinheiro na economia local. Já as delegações dos dois clubes terão maior flexibilidade nos planos de viagem e poderão voltar no mesmo dia.

“A localização central de Budapeste, no coração da Europa, sempre a tornou acessível de todo o continente. Na última década, a cidade começou a traduzir essa vantagem logística, juntamente com o desenvolvimento contínuo da infraestrutura, em uma posição mais forte no cenário internacional de eventos esportivos”, analisou a consultoria Football Benchmark, em relatório sobre a final da Champions.