Time marca três gols contra e amarga queda na Chéquia; veja o vídeo

O Dukla Praga viveu um verdadeiro pesadelo no último fim de semana, o que decretou sua queda para a segunda divisão do futebol da Chéquia. Em jogo diante de sua torcida contra o Banik Ostrava, pela última rodada do Grupo de Rebaixamento, a equipe marcou três gols contra e perdeu por 3 a 0, resultado que selou seu descenso.
A partida de sábado (23/5) era decisiva: ambos os clubes tinham 26 pontos e precisavam vencer para manter viva a esperança de permanecer na elite. Mas, aos 36 minutos, o zagueiro grego Pourzitidis mandou contra a própria rede e deixou o Dukla em desvantagem no intervalo.
Na etapa final, em vez de reagir, o time da casa afundou ainda mais. Aos 12 minutos, Mouhamed Traore fez outro gol contra, e aos 29′ Lukas Penxa repetiu o erro, fechando o placar em 3 a 0. Isso, portanto, sem que o Banik precisasse balançar a rede adversária por conta própria.
Com o resultado adverso, o Dukla Praga está oficialmente rebaixado. Já o Banik Ostrava, beneficiado pela vitória incomum, garantiu vaga no playoff de permanência contra o Taborsko, vice-campeão da segunda divisão.
pic.twitter.com/FMebRkaanY
— TF (@tfvideos7) May 24, 2026
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.