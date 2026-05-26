Rafinha, do São Paulo, mira reforços e exalta Dorival: “Um cara vencedor”

Com o retorno de Dorival Júnior, Rafinha, gerente esportivo do São Paulo, esbanjou confiança. Afinal, o dirigente projetou a chegada de reforços e fez questão de exaltar o comandante, com quem foi campeão da Copa do Brasil em 2023.

“Trabalhei com Dorival no São Paulo, fui capitão dele. É um cara vencedor, tem respeito por todos. Saiu do São Paulo para a Seleção, então tenho certeza que vai ajudar muito o grupo. O torcedor pode ter certeza que ele vai trazer confiança aos jogadores. O Dorival tem estrela, vai colocar o São Paulo nos trilhos da vitória”, disse o dirigente ao “Podpah”.

Pressão nos bastidores

Durante a entrevista, Rafinha também analisou a pressão dos bastidores do clube e pediu paciência. Na visão do dirigente, a equipe passa por um momento de reconstrução e tende a ter reforços na próxima janela de transferências.

“No cargo que estou tem pessoas acima de mim que respondem ao presidente. O São Paulo está se refazendo dos problemas que tivemos agora. É um momento difícil do clube, mas estamos no São Paulo, temos que encarar isso”, afirmou.

“Sei o peso que meu nome tem no São Paulo, mas o torcedor tem que entender que o São Paulo não contratou ninguém porque sabemos do momento do clube. Mas temos um time bom, com bons jogadores. Claro que precisa contratar, o São Paulo vai contratar, agora tem que saber o momento que o time está vivendo”, acrescentou. “A cobrança sempre vai existir. O torcedor fica zangado porque acha que não sabe contratar. Eu cheguei em janeiro, só veio um jogador desde que cheguei, o Artur. Não tenho esse poder de contratar ninguém, mas opino. Sempre me consultam, dou minha opinião, senão não valia ficar aqui”, concluiu.

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