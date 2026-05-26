Premier League: João Pedro e Rayan no Top-10 de contratações da temporada

Após o fim da Premier League 2025/26 no último final de semana, o “The Athletic” (pertencente ao “The New York Times”), publicou o tradicional ranking das contratações realizadas pelos clubes da elite do futebol inglês no período.

Ao todo, 189 negociações aconteceram, entre compras e empréstimos, com 12 jogadores movimentações envolvendo jogadores brasileiros. O maior destaque ficou com os atacantes João Pedro e Rayan, que aparecem entre as 10 melhores transferências da temporada.

João Pedro, revelado pelas categorias de base do Fluminense, trocou o Brighton pelo Chelsea no meio de 2025 e fez sua estreia pelo novo clube na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, tendo impacto imediato. Segundo o portal, o jovem “às vezes, era o gerador de emergência do Chelsea que mantinha tudo funcionando”.

João Pedro ganhou o prêmio de melhor jogador do time na temporada, com 23 gols marcados. Comprado por cerca de R$ 375 milhões, aparece na quinta posição do ranking.

Outro jovem atacante revelado no futebol carioca fez sucesso na temporada 2025/26 da Premier League. Rayan, vendido pelo Vasco ao Bournemouth em janeiro deste ano deu o que falar em sua primeira temporada na Inglaterra. Foram sete participações em gols em 13 partidas como titular na Premier League.

Além dos bons números, Rayan foi um bom amuleto para seu novo clube, que não perdeu nenhum jogo com ele em campo.

Outros brasileiros aparecem na lista

Além de João Pedro e Rayan, com bastante moral na Premier League, outros atletas brasileiros estão no ranking elaborado pelo “The Athletic”. Estêvão, ex-Palmeiras, aparece na 21ª posição da lista e poderia estar mais bem colocado caso não sofresse a lesão que o tirou da Copa do Mundo, de acordo com a própria publicação.

Igor Jesus (25º), Matheus Cunha (40º) e Jair Cunha (65º) aparecem na primeira metade da lista e têm avaliações positivas pelo veículo, que destaca a margem de evolução dos brasileiros para a próxima temporada.

Por outro lado, nomes como o do goleiro Lucas Perri (109º), do meia Douglas Luiz (127º), do arqueiro John Victor (131º) e dos laterais Sousa (138º) e Cuiabano (185º) foram citados como atletas que demonstraram pouco potencial e como decepções para o Futebol Inglês.

Jhon Árias com pouca moral na Premier League

Jhon Árias, que deixou o Fluminense para atuar no Wolverhampton em julho de 2025 aparece entre as três piores contratações de clubes da Premier League na temporada 2025/26. O colombiano, que disputou 23 partidas pelos Wolves e marcou apenas um gol, aparece como 187º no ranking do The Athletic. Sua passagem pela Inglaterra durou apenas seis meses e não deixou saudades no país.

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