Sorteio define os confrontos das oitavas da Copa do Brasil; veja

A CBF definiu, na manhã desta terça-feira (26), no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Ao todo, 16 clubes seguem na briga pela taça, e esta fase contará com um clássico estadual: Fluminense e Vasco, que reeditam a semifinal da última edição do torneio nacional.

A definição da ordem dos mandos de campo, porém, ainda sairá nesta terça-feira (26). As partidas de ida das oitavas de final serão entre 1º e 2 de agosto, enquanto as partidas de volta estão programadas para 7 e 8 de agosto. Saiba, então, todos os confrontos com o Jogada10.

Dessa forma, o caminho até a final só sairá no sorteio das quartas de final. Assim, os 16 times sorteados constavam em pote único, o que significa que não havia impeditivo para quaisquer duelos.

Em seguida, as quartas serão nas semanas de 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta). Já as semifinais acontecem entre 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta). Por fim, a decisão está marcada para o dia 6 de dezembro, em jogo único, porém ainda sem local definido.

Veja os jogos das oitavas da Copa do Brasil

Fluminense x Vasco

Corinthians x Internacional

Grêmio x Mirassol

Vitória x Athletico-PR

Juventude x Alético-MG

Santos x Remo

Chapecoense x Cruzeiro

Palmeiras x Fortaleza

Veja a premiação da Copa do Brasil Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Final (vice-campeão): R$ 34 milhões

Final (campeão): R$ 78 milhões

Datas-bases da da Copa do Brasil 2026

Oitavas de final: 2 de agosto (ida) e 8 de agosto (volta);

Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta);

Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta);

Final: 6 de dezembro (jogo único).



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