Caracas x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificados para as próximas fases da Copa Sul-Americana e no aguardo do sorteio da próxima sexta-feira (29), Caracas e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico da UCV, na capital da Venezuela. O duelo é válido pela sexta e última rodada do Grupo E da competição internacional. No confronto de ida, no Estádio Nilton Santos, os times empataram por 1 a 1.
Como chega o Caracas
A equipe da casa está na segunda colocação e não sairá dela, independentemente do resultado desta partida. O time anfitrião soma nove pontos, quatro acima do Racing (ARG), que ficou em terceiro e recebe o Independiente Petrolero (BOL), zerado na classificação da chave. Ou seja, o Caracas disputará os playoffs da Sula para chegar às oitavas. O adversário será um dos terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores.
Henry Meléndez, técnico do Caracas, deve manter a mesma formação da última partida, quando o time buscou um empate com o Racing por 2 a 2, em Avellaneda, eliminando o rival argentino da competição.
Como chega o Botafogo
O técnico Franclim Carvalho pode mexer na equipe, pois, nesta semana, o encontro com o Bahia, pelo Brasileirão, no sábado (30), tornou-se a grande prioridade. O profissional de Miranda do Corvo não contará com o zagueiro Bastos e Júnior Santos, que, lesionados, ficaram no Rio de Janeiro. Kadir, a serviço do Panamá, também não joga. Em contrapartida, o português ganhou os reforços do volante Newton e do atacante Martins.
Dono da melhor campanha da Copa Sul-Americana até agora, com 13 pontos, o Glorioso só tem a missão de manter esta condição na Venezuela. Afinal, no Grupo E, o Botafogo não perde mais a liderança e, assim, entrará direto nas oitavas de final desta edição da Copa Sul-Americana.
Onde assistir
O Paramount+ (streaming) transmite a partida.
CARACAS x BOTAFOGO
Sexta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana
Local: Estádio Olímpico da UCV, em Caracas (VEN)
Data e hora: 27/05/2026, às 19h (horário de Brasília)
CARACAS: Benítez, Fereira, Quintero, Mago e Yendis; Larotonda, Gudiño, Correa e Covea; Hernández e Fernández. Técnico: Henry Meléndez
BOTAFOGO: Neto, Ponte, Justino, Ythallo e Marçal; Wallace Davi, Edenilson, Valle e Tucu; Barrera e Ramos. Técnico: Franclim Carvalho
Árbitro: Carlos Betancur (COL)
Auxiliares: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)
