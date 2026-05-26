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Comentarista do Grupo Globo manda recado ao Palmeiras: &#8220;Comemorem, mas sem soberba&#8221;

Comentarista do Grupo Globo manda recado ao Palmeiras: &#8220;Comemorem, mas sem soberba&#8221;
Comentarista do Grupo Globo manda recado ao Palmeiras: “Comemorem, mas sem soberba” -
Comentarista destacou vitória do Palmeiras no Maracanã, mas alertou para força do Flamengo na disputa pelo Brasileirão
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