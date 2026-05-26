Igor Thiago termina temporada com melhor custo-benefício entre artilheiros da Europa

Convocado para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, Igor Thiago desbancou nomes gigantes do futebol mundial na temporada 2025/26. Isso porque o brasileiro fechou o calendário europeu como o melhor custo-benefício entre os 15 maiores goleadores do Velho Continente.

O jogador – de acordo com o salário e o número de gols marcados – entrega mais do que Harry Kane, chuteira de ouro em 2026, por exemplo. A média faz parte de um levantamento do Somos Fanáticos.

Segundo o site Capology, o salário anual de Igor Thiago é de 5,6 milhões de euros (cerca de R$ 9,1 milhões). Cada gol do artilheiro do Brentford, que marcou 25 na temporada, custou 226 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão) aos cofres do time inglês.

O brasileiro aparece quase empatado, mas à frente do atacante alemão Deniz Undav, do Stuttgart (ALE), que ganha praticamente o mesmo valor anual, com os mesmos 25 gols.

Outros nomes menos badalados

Além de Igor e Undav, outros nomes lideram a relação custo-benefício no futebol europeu acima dos craques Kane, Mbappé e Haaland, por exemplo. Logo atrás aparece Vedat Muriqi, rebaixado no Campeonato Espanhol com o Mallorca, com 23 gols na temporada e ganhos anuais de 5,2 milhões de euros (R$ 30,3 milhões).

Kosovar, de 32 anos, recebe aproximadamente 226,5 mil euros (R$ 1,3 milhão) por cada gol, bem próximo do brasileiro e do alemão. A lista ainda conta com o holandês Donyell Mallen, que defendeu Aston Villa e Roma na temporada, com 22 tentos e ganhos de cerca de 239 mil euros (R$ 1,4 milhão) por cada bola na rede.

O inglês Mason Greenwood, do Olympique Marseille, fecha a lista. Ele marcou 26 gols e faturou 261 mil euros (R$ 1,5 milhão) por cada tento.

Pior custo-benefício: Mbappé

Harry Kane recebe um dos maiores salários do futebol mundial, mas não quer dizer que tenha sido caro para o Bayern de Munique. O inglês somou 61 gols na temporada com salário de cerca de 31 milhões de euros (R$ 180,7 milhões). Ele levou 512 mil euros (R$ 2,9 milhões) a cada tento. Ou seja, abaixo da média dos 15 maiores artilheiros: 730 mil euros (R$ 4,2 milhões) para cada.

Já Kyllian Mbappé faturou 71 milhões de euros (R$ 413,9 milhões) na temporada e marcou 42 gols. Ou seja, por tento, o francês recebeu do Real Madrid 1,7 milhão de euros (R$ 9,9 milhões). O pior custo-benefício entre os maiores artilheiros da atualidade.

Com Igor Thiago, veja o ranking:

Igor Thiago (Brentford-ING): 25 gols e 226 mil euros

Deniz Undav (Stuttgart-ALE): 25 gols e 226,4 mil euros

Vedat Muriqi (Mallorca-ESP): 23 gols e 226,5 mil euros

Donyell Mallen (Roma-ITA)/Aston Villa-ING): 22 gols e 239,7 mil euros

Mason Greenwood (Marseille-FRA): 26 gols e 261,9 mil euros

Patrik Schick (Bayer Leverkusen-ALE): 22 gols e 429 mil euros

Harry Kane (Bayern de Munique-ALE): 61 gols e 512,2 mil euros

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund-ALE): 22 gols e 535,9 mil euros

Luís Díaz (Bayern de Munique-ALE): 26 gols e 673 mil euros

M. Olise (Bayern de Munique-ALE): 22 gols e 767,7 mil euros

Lautaro Martinez (Internazionale-ITA): 22 gols e 925,9 mil euros

Lamine Yamal (Barcelona-ESP): 24 gols e 1,1 milhão de euros

Haaland (Manchester City-ING): 38 gols e 1,3 milhão de euros

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP): 22 gols e 1,7 milhão de euros

Mbappé (Real Madrid-ESP): 42 gols e 1,7 milhão de euros

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