Adversário do Brasil na Copa, Marrocos goleia em amistoso

Adversário do Brasil na primeira rodada da Copa do Mundo, o Marrocos aproveitou bem o seu primeiro amistoso preparatório para o torneio. Ainda sem seus principais jogadores, os Leões do Atlas golearam o Burundi por 5 a 0, na manhã desta terça-feira (26), na Academia de Futebol Mohammed VI, em Salé, região de Rabat.

Os gols do confronto saíram todos no segundo tempo. O experiente atacante Ayoub El Kaabi marcou duas vezes, aos 14′ e 18′. Já aos 26′, Tawfik Bentayeb ampliou. Por fim, Soufiane Benjdida, aos 35′ e aos 45′, anotou mais dois e fechou o marcador.

O grupo de 28 jogadores está treinando na Academia de Futebol do país desde o último dia (22). Com isso, o técnico Mohamed Ouahbi aproveitou o período para fazer testes e observar quem pode integrar a lista final. Entretanto, a expectativa é que a maior parte dos atletas que participaram da atividade esteja na convocação, que acontece ainda nesta terça, às 16h, de Brasília. Afinal, os principais destaques marroquinos não participaram dos treinamentos e não devem ficar de fora do Mundial.

O Marrocos está no Grupo C da Copa, junto com o Brasil, e estreia no torneio justamente contra a Seleção, no dia 13 de junho. Os Leões do Atlas também encaram o Haiti e a Escócia na primeira fase da competição.

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