Santos x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O CT Rei Pelé receberá, nesta quarta-feira (27), um duelo entre duas instituições que transformaram o futebol nacional em potência. O encontro, porém, é pela categoria sub-20. Às 15h (horário de Brasília), Santos e Botafogo se enfrentam pela rodada 14 do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, as equipes têm rigorosamente a mesma campanha: 23 pontos, sete vitórias, dois empates e duas derrotas, com 13 gols marcados e sete sofridos. Os números resultam em um aproveitamento de 58%.

Como chega o Santos

Terceiro colocado do Brasileirão Sub-20, os Meninos da Vila precisam de recuperação. Afinal, na última jornada, perdeu para o Flamengo por 2 a 1, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O técnico Élder Campos pode formar o Peixe com: João Pedro; Follmer, Alencar, Contreras e Gonzaga; Arruda, Profeta e Fabri; Davizinho, Grande e Xavier.

Como chega o Botafogo

As Joias do Bairro estão com tudo. A equipe vem em uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Nesta série, o Glorioso saiu atropelando os adversários até dividir a terceira posição com o Santos.

O Glorioso do professor Rodrigo Bellão deve formar com: Luca, Kadu, França, Abdias e Devid; Lauro, Pereira e Valim; Juninho, Fortunato e Januário.

Arbitragem

A CBF selecionou o senhor Leonardo Delfino de Abreu Lima para apitar o clássico nacional. Os auxiliares Robson Ferreira Oliveira e Welber Venancio da Silva prometem lhe dar o devido suporte. O trio é de São Paulo.

Onde assistir

A Santos TV deve acompanhar a partida.

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