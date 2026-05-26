CBF fará duas rodadas de teste antes da estreia do impedimento semiautomático

A CBF pretende estabelecer uma data para a estreia de uma novidade tecnológica. Trata-se do impedimento semiautomático, que tem previsão de começar a funcionar logo depois da Copa do Mundo, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a entidade concluiu no último final de semana a instalação e os primeiros testes em 19 estádios da Série A. Antes da implementação, haverão testes em duas rodadas: 18ª e 19ª. Antes disso, o primeiro ensaio será no próximo fim de semana com 10 jogos do Brasileiro.

Na semana passada, a entidade fez instalação da tecnologia em cinco estádios: Arena Fonte Nova, Vila Belmiro, São Januário, Maião e Mangueirão. O foco é que 19 estádios tenham equipamentos que atendam a todos os times.

Nesse sentido, serão cerca de 30 aparelhos de telefone celular, que vão necessitar de energia e conexão à internet. O intuito da entidade era iniciar o Brasileirão já com a tecnologia, porém necessitou adiar o funcionamento da ferramenta.

Por fim, caberá a Genius, que atende também a Premier League, mais as ligas da Bélgica e do México, promover a instalação de cerca de 30 aparelhos iPhone 16 Pro ou 17 Pro nos estádios. Esses aparelhos, portanto, gravam toda a partida em 4k, a 100 frames por segundo e permite que o sistema crie uma réplica digital do confronto.

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