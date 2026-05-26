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CBF fará duas rodadas de teste antes da estreia do impedimento semiautomático

CBF fará duas rodadas de teste antes da estreia do impedimento semiautomático
CBF fará duas rodadas de teste antes da estreia do impedimento semiautomático -

A CBF pretende estabelecer uma data para a estreia de uma novidade tecnológica. Trata-se do impedimento semiautomático, que tem previsão de começar a funcionar logo depois da Copa do Mundo, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a entidade concluiu no último final de semana a instalação e os primeiros testes em 19 estádios da Série A. Antes da implementação, haverão testes em duas rodadas: 18ª e 19ª. Antes disso, o primeiro ensaio será no próximo fim de semana com 10 jogos do Brasileiro.

Na semana passada, a entidade fez  instalação da tecnologia em cinco estádios: Arena Fonte Nova, Vila Belmiro, São Januário, Maião e Mangueirão.  O foco é que 19 estádios tenham equipamentos que atendam a todos os times.

Nesse sentido, serão cerca de 30 aparelhos de telefone celular, que vão necessitar de energia e conexão à internet.  O intuito da entidade era iniciar o Brasileirão já com a tecnologia, porém necessitou adiar o funcionamento da ferramenta.

Por fim, caberá a Genius, que atende também a Premier League, mais as ligas da Bélgica e do México, promover a instalação de cerca de 30 aparelhos iPhone 16 Pro ou 17 Pro nos estádios. Esses aparelhos, portanto, gravam toda a partida em 4k, a 100 frames por segundo e permite que o sistema crie uma réplica digital do confronto.

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