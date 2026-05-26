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Jogada10
Deputada protocola projeto para barrar devedores de pensão em eventos esportivos
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Jogada10
Publicado às 12h31 de 26/05/2026
Deputada protocola projeto para barrar devedores de pensão em eventos esportivos -
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Projeto apresentado na Câmara prevê restrição de acesso a estádios para pessoas inadimplentes com pensão alimentícia
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