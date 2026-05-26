Vitinho segue de fora no Corinthians e só deve voltar após a Copa

Fora de combate desde o dia 2 de maio, o atacante Vitinho, do Corinthians, ainda não tem data para retornar aos gramados. Assim, o jogador só deve voltar a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz depois da Copa do Mundo. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o atleta, de 32 anos, teve duas lesões em sequência e não enfrenta o Platense, da Argentina, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores. Ele também não estará no duelo com o Grêmio, no próximo sábado (30), pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador sofreu um estiramento no músculo obturador do quadril direito na partida diante do Peñarol, em 30 de abril.. Além disso, Vitinho também apresentou uma lesão nos tendões dos isquiotibiais, músculos localizados na parte posterior da coxa. Ficam na tuberosidade isquiática (na parte inferior da pelve), local em que o atleta já havia sido submetido a uma cirurgia em 2023 para correção de uma lesão similar.

Por fim, no momento, o departamento médico do clube adota um tratamento conservador, mas não descarta a necessidade de um procedimento cirúrgico. Recuperado de um estiramento, o jogador agora foca na recuperação da lesão nos tendões.

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