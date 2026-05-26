ASSINE JÁ!
Jogada10

Grêmio x Torque, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Grêmio x Torque, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30
Grêmio x Torque, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30 -

Nesta terça-feira (26/5), o Grêmio recebe o Montevideo City Torque, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo vale a liderança do Grupo F e, consequentemente, a vaga direta nas oitavas de final da competição. O Tricolor Gaúcho aparece na segunda colocação com 10 pontos, enquanto os uruguaios lideram com 12. Assim, apenas a vitória interessa ao time brasileiro para evitar os playoffs contra as equipes vindas da terceira colocação da Libertadores.

O pré-jogo da Voz do Esporte entra no ar às 17h30, deixando você por dentro de tudo o que envolve esse confronto decisivo. Eduardo Rizzati assume a transmissão para dar voz e ritmo a cada jogada da partida.

 

Os comentários da noite ficam com Diogo Martin, que acompanha o desempenho e os esquemas de cada lado, ao passo que Vitória Machado assume a reportagem trazendo os bastidores e fatos em tempo real.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas