Kaio Jorge vira preocupação no Cruzeiro antes do jogo contra o Barcelona-EQU

O Cruzeiro ganhou uma preocupação importante às vésperas do confronto decisivo contra o Barcelona-EQU, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante Kaio Jorge não participou do treino realizado na manhã desta terça-feira (26), na Toca da Raposa, após apresentar um mal-estar gastrointestinal.

Artilheiro da equipe na temporada, o camisa 9 ficou de fora da atividade por precaução. Apesar disso, a expectativa interna é positiva para que o jogador volte normalmente aos trabalhos nesta quarta-feira, quando o técnico Artur Jorge encerra a preparação para o duelo no Mineirão.

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Cruzeiro aguarda retorno do atacante

Mesmo sem Kaio Jorge no gramado, a comissão técnica trabalhou ajustes visando o confronto decisivo diante dos equatorianos. O Cabuloso, por outro lado, ainda depende apenas de si para garantir classificação às oitavas de final da competição. Enquanto isso, Artur Jorge recebeu uma boa notícia para o setor ofensivo. Arroyo, que cumpriu suspensão diante do Boca Juniors, deve aparecer entre os relacionados.

A partida contra o Barcelona de Guayaquil acontece nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O clube equatoriano já chega eliminado para a rodada final, enquanto Cruzeiro, Boca Juniors e Universidad Católica seguem vivos na disputa pela classificação.

Desse modo, o cenário do Grupo D mantém o clube celeste em situação aberta na competição. Uma vitória no Mineirão garante a equipe celeste nas oitavas de final e ainda mantém chances de liderança da chave. Por outro lado, caso empate ou seja derrotado, o time mineiro passará a depender do resultado envolvendo Boca Juniors e Universidad Católica.

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