Sem jogador do Botafogo, Panamá divulga convocação para a Copa do Mundo

Com pouco mais de 15 dias para o início da Copa do Mundo, a seleção do Panamá divulgou, nesta terça-feira, os seus 26 jogadores para disputar o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. A seleção caribenha está no Grupo L, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.
O Panamá estreia na Copa do Mundo diante da seleção de Gana, no dia 17 de junho, em Toronto, no Canadá, às 20h (de Brasília). Já na segunda rodada, o duelo será contra a Croácia, no dia 23, também às 20h, novamente em Toronto. E a última rodada da fase de grupos será contra a Inglaterra, no dia 27 de junho, às 18h (de Brasília), em Nova York.
LEIA MAIS: Veja as seleções que já divulgaram as convocações para a Copa do Mundo
A lista divulgada pelo técnico Thomas Christiansen teve dois destaques, um negativo e um positivo. A parte negativa fica pela ausência de Kadir Barría, atacante do Botafogo, que estava na pré-lista, mas não ficou na lista final.
Já a parte positiva fica pela presença de Adalberto Carrasquilla, craque da seleção, que se lesionou na final da Liga MX no último domingo. O jogador, inclusive, gerou uma onda de orações e pensamentos positivos pela torcida panamenha, que emanou boas vibrações para o meia, que não deve jogar os amistosos pré-Copa, mas estará recuperado para a fase de grupos.
Veja a lista de convocados do Panamá para a Copa do Mundo:
- Goleiros: Orlando Mosquera, Luis Mejía e César Samudio;
- Defensores: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos e Roderick Miller.
- Meio-campistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero e Azarías Londoño
- Atacantes: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo e Tomás Rodríguez.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw