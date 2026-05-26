CEO do Atlético comenta novo aporte e alerta sobre dívidas no clube

O CEO da SAF do Atlético, Pedro Daniel comentou nesta segunda-feira (25), na Arena MRV, a aprovação do aporte superior a R$ 500 milhões pelo Conselho Deliberativo do clube. Segundo o executivo, a maior parte do valor vai para o pagamento de dívidas bancárias, consideradas atualmente o principal problema financeiro enfrentado pela SAF no cotidiano.

De acordo com Pedro Daniel, aproximadamente 90% do investimento quitará os compromissos financeiros ligados aos bancos. Por outro lado, a outra parcela do montante servirá para cobrir investimentos recentes feitos pelo Galo, principalmente no futebol e nas últimas janelas de transferências.

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Atlético tenta reduzir impacto dos juros

O dirigente explicou que o peso das despesas financeiras compromete diretamente o funcionamento da SAF. Afinal, o clube alvinegro desembolsou cifras extremamente elevadas apenas com juros na última temporada.

“Esse aporte de R$ 530 milhões, basicamente para pagamento de dívida bancária, que de fato é a dívida que machuca a SAF no nosso cotidiano. No ano passado, nós pagamos de despesa financeira, de juros, quase R$ 300 milhões. Pensando numa empresa que fatura R$ 700 milhões, ter trezentos de juros machuca muito. Agora, com esse aporte para este ano, estamos projetando mais ou menos metade disso, então deve ficar mais ou menos 150 milhões de juros”, acrescentou o executivo.

Embora o clube esteja vivendo um alívio imediato no bolso, Pedro Daniel admitiu que os problemas financeiros do Atlético ainda estão longe de uma solução definitiva. Em suas palavras, existe uma grande possibilidade de um novo aporte acontecer na frente.

“De fato esse aporte nos ajuda muito, diminui a dívida bancária, mas ao mesmo tempo não soluciona todo o nosso problema. Nós já estamos resolvendo. Ligamos credor a credor, principalmente no âmbito do futebol. O nosso pilar de credibilidade é isso”, concluiu Pedro Daniel.

O CEO também revelou que parte do valor aprovado será utilizada para quitar pendências com credores, principalmente envolvendo compromissos ligados ao futebol e acordos aprovados recentemente pela SAF.

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