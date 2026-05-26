Vasco x Barracas Central: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora da definição do Grupo G da Copa Sul-Americana 2026! Nesta quarta-feira (27/5), o Vasco entra em campo para receber o já eliminado Barracas Central (ARG) pela sexta e última rodada da fase de grupos do torneio continental. Será às 19h (de Brasília), em São Januário, mas com promessa de estádio vazio por conta da crise do time carioca. Vejamos agora, então, do que o Cruz-Maltino precisa para garantir vaga adiante na competição.
Onde assistir
O jogo terá transmissão exclusiva da Paramount+ pelo streaming.
Como chega o Vasco
O Vasco chega com três derrotas consecutivas na bagagem, algo que ocorre pela primeira vez em 2026. Neste recorte, foram duros reveses para Inter (4 a 1) e Red Bull Bragantino (3 a 0) pelo Brasileirão, e um 3 a 1 para o Olímpia (PAR), o que complicou a luta do cruz-maltino pelo primeiro posto do grupo. Afinal, com sete pontos, o Gigante da Colina chegaria à sexta rodada na liderança se conseguisse um empate contra os paraguaios, o que não foi o caso. Dessa forma, o Olímpia está com dez pontos, o que obriga o Vasco a vencer e torcer por uma derrota do time paraguaio contra o Audax Italiano (CHL). A tendência, então, é que o Cruz-Maltino termine em segundo e precise disputar os playoffs contra algum terceiro colocado da Libertadores.
Para este jogo, Renato Gaúcho pode voltar ao banco de reservas, já que cumpriu as três partidas de suspensão imposta pela Conmebol por ter “faltado” ao duelo exatamente contra o Barracas, na primeira rodada. Quanto ao time que vai a campo, o principal problema é na lateral-direita, visto que JV Mutano, expulso contra o Olímpia, cumpre suspensão. Os três “titulares” da posição (Paulo Henrique, Puma e Breno Vereza) estão lesionados e desfalcam o time, com Renato provavelmente improvisando no setor.
Como chega o Barracas Central
O Barracas Central não viveu uma boa campanha em sua primeira edição em um torneio continental. Isso porque perdeu dois jogos e empatou três, o que significa que chega na última rodada já sem chance de classificação (quarto lugar garantido).
Para enfrentar o Gigante da Colina, tem o retorno do zagueiro Demartini, que cumpriu suspensão na derrota para o Audax. Por outro lado, não conta com o atacante Gonzalo Morales, expulso no jogo em questão.
VASCO x BARRACAS CENTRAL (ARG)
Copa Sul-Americana 2026 – 6ª rodada fase de grupos
Data e horário: 27/5/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
VASCO: Léo Jardim; Saldívia, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Avellar (Cuiabano); Hugo Moura, Ramon Rique e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino e David. Técnico: Renato Gaúcho.
BARRACAS CENTRAL: Espínola; Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco. Técnico: Rúben Insúa.
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)
