Athletico faz proposta ao lateral-direito Rodinei, ex-Flamengo

O Athletico formalizou o interesse no lateral-direito Rodinei, do Olympiacos, da Grécia. Assim, o clube paranaense apresentou uma proposta formal pelo jogador, que tem mais um ano de contrato com os gregos. A informação é do portal “ge”.
Na visão da diretoria do Furacão, o jogador tem um perfil vencedor e já trabalhou com o técnico Odair Hellmann, no Internacional. Com a camisa do Flamengo, faturou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e duas vezes a Libertadores.
Na atual temporada, disputou 37 partidas, com cinco gols marcados e cinco assistências concedidas. Além disso, o foco é buscar dois zagueiros, um lateral-direito e dois atacantes na próxima janela de transferência.
O jogador deixou o Rubro-Negro carioca e acertou com o Olympiacos no início de 2023. Na Europa, conquistou Liga Grega, a Copa da Grécia, a Supertaça da Grécia e a Liga Conferência.
